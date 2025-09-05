ΕΛΣΤΑΤ: Στο 1,7% η ανάπτυξη στην Ελλάδα το 2ο τρίμηνο - Real.gr

Quantcast
ΕΛΣΤΑΤ: Στο 1,7% η ανάπτυξη στην Ελλάδα το 2ο τρίμηνο
ΕΛΣΤΑΤ: Στο 1,7% η ανάπτυξη στην Ελλάδα το 2ο τρίμηνο

12:21, 05/09/2025
Πτώση σε τριμηνιαία βάση της καταναλωτικής δαπάνης αλλά αυξημένες επενδύσεις κατέγραψε η στατιστική αρχή. Πώς κινήθηκαν εισαγωγές και εξαγωγές. Με 1,75% τρέχει το εξάμηνο.

Κατέβασε ρυθμό η ελληνική οικονομία το 2ο τρίμηνο καθώς σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ η ανάπτυξη ήταν +0,6%, σε σχέση με το 1ο τρίμηνο 2025, ενώ σε σύγκριση με το 2ο τρίμηνο του 2024 (ετήσια) παρουσίασε άνοδο κατά 1,7%. Με βάση αυτά τα στοιχεία το εξάμηνο τρέχει με 1,75%.

Οι μεταβολές των κυριότερων μακροοικονομικών μεγεθών σε όρους όγκου με εποχική διόρθωση έχουν ως εξής:

