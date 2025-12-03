Enerwave: Πρωταγωνιστεί στην ενέργεια για τώρα και για το μέλλον - Real.gr

Έχοντας δίπλα της την HELLENiQ ENERGY είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και να αποτελέσει μια από τις κορυφαίες εταιρείες παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στην Ελλάδα.

Μια νέα σελίδα ανοίγει στην ελληνική ενεργειακή αγορά με την είσοδο της HELLENiQ ENERGY η οποία εξαγόρασε το σύνολο του μετοχικού της κεφαλαίου της ELPEDISON.

Η δημιουργία της Enerwave αποτελεί μια από τις κορυφαίες εταιρείες παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στη χώρα, που θα συνεχίσει να εξελίσσεται με ακόμα μεγαλύτερη δυναμική και ενέργεια.

Έχοντας την υποστήριξη ενός από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς ομίλους της ΝΑ Ευρώπης, της HELLENiQ ENERGY, μπορεί η Enerwave να σταθεί σε κορυφαίο επίπεδο.

Άλλωστε οι δύο ιδιόκτητες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, ένα δίκτυο 35 καταστημάτων αναβαθμισμένης εξυπηρέτησης που ολοένα μεγαλώνει, διευρυμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και καινοτόμων ενεργειακών υπηρεσιών της επιτρέπουν να συνεχίσει να εξελίσσεται με ακόμα μεγαλύτερη δυναμική και ενέργεια.

Η δημιουργία της Enerwave δεν είναι απόφαση της… στιγμής. Χρειάστηκε ένας πολυετής σχεδιασμός, ο οποίος εντάσσεται στο στρατηγικό πλάνο VISION 2025.

Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Ανδρέας Σιάμισιης: «Με την ίδρυσή της κλείνει επίσημα και με απόλυτη επιτυχία το στρατηγικό πλάνο μετασχηματισμού μας. Η νέα ονομασία και ταυτότητα είναι το πρώτο βήμα για μια ξεχωριστή εταιρία ενέργειας, κοντά στον σύγχρονο πελάτη και με ουσιαστική αξία για την κοινωνία και περιβάλλον».

Με νέο όνομα και νέα ταυτότητα, η Enerwave δεν αποτελεί απλώς μια εταιρική μετεξέλιξη· είναι μια στρατηγική επένδυση στο μέλλον της ενέργειας, θέτοντας ισχυρές βάσεις για μία τεχνολογικά προηγμένη και απόλυτα πελατοκεντρική ενεργειακή πραγματικότητα.

Δίνει μεγάλη βαρύτητα σε ένα πιο καθαρό και βιώσιμο ενεργειακό μέλλον, αξιοποιώντας τις υπάρχουσες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής στη Θίσβη και τη Θεσσαλονίκη.

Εκείνο που πρέπει να τονιστεί είναι ότι η Enerwave αποτελεί τον κεντρικό βραχίονα της HELLENiQ ENERGY στην ηλεκτροπαραγωγή καθώς και στην προμήθεια ρεύματος και φυσικού αερίου, εδραιώνοντας τη μετάβαση του Ομίλου σε μια πλήρως καθετοποιημένη ενεργειακή δύναμη.

Όπως τόνισε ο κ. Ανδρέας Σιάμισιης: «Η Enerwave προχωρά δυναμικά στο δικό της πρόγραμμα μετασχηματισμού, με στόχο να εξελιχθεί στον νέο, ισχυρό πυλώνα στην αγορά ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. Με όραμα, τεχνογνωσία και προσήλωση στην καινοτομία, επενδύουμε σε μια εταιρεία που θα ηγηθεί των εξελίξεων, θα προσφέρει αξία στους πελάτες και θα συμβάλει ουσιαστικά στη βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση της χώρας. Η Enerwave δεν είναι απλώς μια νέα εταιρεία· είναι το επόμενο μεγάλο βήμα μας προς ένα μέλλον έξυπνης, αξιόπιστης και καθαρής ενέργειας», δήλωσε χαρακτηριστικά.