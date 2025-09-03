Quantcast
Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας: Αύξηση του κόστους των σχολικών ειδών για ακόμη μια χρονιά - Real.gr
real player

Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας: Αύξηση του κόστους των σχολικών ειδών για ακόμη μια χρονιά

10:53, 03/09/2025
Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας: Αύξηση του κόστους των σχολικών ειδών για ακόμη μια χρονιά

ΠΗΓΗ: INTIME

Σε καταγραφή των τιμών των σχολικών ειδών στις υποχρεωτικές βαθμίδες εκπαίδευσης, προχώρησε με αφορμή την έναρξη της επερχόμενης νέας εκπαιδευτικής περιόδου, η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΣΕΕ.

Όπως αναφέρει: «Σε πρόσφατη δειγματοληπτική έρευνα αγοράς σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ, καταγράφονται σημαντικές ανατιμήσεις σε βασικά σχολικά είδη, όπως ενδεικτικά, σε τετράδια, μολύβια, μαρκαδόρους, γεωμετρικά σχήματα και άλλα σχολικά προϊόντα όπου οι αυξήσεις κυμαίνονται από 3,85% έως και 54,26% σε σχέση με το προηγούμενο έτος».

Ακολουθεί ο πίνακας με τις αυξήσεις των σχολικών ειδών που δημοσιοποίησε η ΕΕΚΕ:

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved