Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας: Αύξηση του κόστους των σχολικών ειδών για ακόμη μια χρονιά - Real.gr

Σε καταγραφή των τιμών των σχολικών ειδών στις υποχρεωτικές βαθμίδες εκπαίδευσης, προχώρησε με αφορμή την έναρξη της επερχόμενης νέας εκπαιδευτικής περιόδου, η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΣΕΕ.

Όπως αναφέρει: «Σε πρόσφατη δειγματοληπτική έρευνα αγοράς σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ, καταγράφονται σημαντικές ανατιμήσεις σε βασικά σχολικά είδη, όπως ενδεικτικά, σε τετράδια, μολύβια, μαρκαδόρους, γεωμετρικά σχήματα και άλλα σχολικά προϊόντα όπου οι αυξήσεις κυμαίνονται από 3,85% έως και 54,26% σε σχέση με το προηγούμενο έτος».

Ακολουθεί ο πίνακας με τις αυξήσεις των σχολικών ειδών που δημοσιοποίησε η ΕΕΚΕ: