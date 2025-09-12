Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας: Συμβουλές για την αγορά σχολικών ειδών και τη διαμόρφωση καταναλωτικής συνείδησης στα παιδιά - Real.gr

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση, συζητώντας με τα παιδιά:
– Επισημαίνουμε ότι τα σχολικά είδη δεν είναι απαραίτητο να είναι πολυτελή και πως η πραγματική ανάγκη από την επιθυμία για μία αγορά είναι διαφορετική.
– Βοηθάμε να αντιληφθούν τον ρόλο των διαφημίσεων και τις παγίδες που μπορεί να κρύβουν.
– Μετατρέπουμε την πραγματοποίηση των αγορών σε μία δημιουργική διαδικασία, μέσα από την οποία τα παιδιά μπορούν να κατανοήσουν τις οικονομικές δυναότητές μας.
– Τα παρακινούμε να χρησιμοποιούν σχολικά είδη που ήδη διαθέτουν, εφόσον διατηρούνται σε καλή κατάσταση.
– Τα ενθαρρύνουμε να συμμετέχουν στη λίστα αγορών μας και στις τελικές αποφάσεις μας, δίνοντάς τους την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε πρακτικό επίπεδο
Τι πρέπει να προσέξουμε:
– Πραγματοποιούμε έρευνα αγοράς και σύγκριση τιμών, ώστε να έχουμε μία σφαιρική άποψη πριν προχωρήσουμε στις αγορές μας.
– Δίνουμε ιδιαίτερη βάση, εκτός από την τιμή, και στην ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων.
– Επιβεβαιώνουμε ότι αναγράφεται η χώρα προέλευσης των προϊόντων και η ένδειξη CE, καθώς πιστοποιεί την τήρηση ευρωπαϊκών προδιαγραφών ως προς την ασφάλεια και την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος.
– Ελέγχουμε εάν το προϊόν είναι κατάλληλο για την ηλικία του παιδιού.
– Επαληθεύουμε ότι αναγράφονται στα προϊόντα τα στοιχεία του κατασκευαστή και τα υλικά σύστασής τους, ιδιαιτέρως σε προϊόντα με χημικές ουσίες (π.χ. κόλλα, προϊόντα με άρωμα ή γεύση).
– Δημιουργούμε μία λίστα αγορών με τα απαραίτητα σχολικά είδη και συντάσσουμε έναν προϋπολογισμό προσπαθώντας να τον τηρήσουμε, αποφεύγοντας περιττές δαπάνες.
– Τέλος, η επιλογή της σχολικής τσάντας πρέπει να γίνεται με κριτήρια βάρους και κατασκευής. Η τσάντα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ελαφριά ή να διαθέτει ρόδες για την εύκολη μεταφορά της.