Εντολή ΥΠΟΙΚ στο Δημόσιο: Μειώστε τα «φέσια» στους ιδιώτες - Real.gr

Ειδική επιτροπή θα διερευνήσει του λόγους για τους οποίους δημιουργήθηκαν τα χρέη. Τα μέτρα για τους ασυνεπείς. Ποιος είναι ο «μεγάλος» ασθενής με τις μεγαλύτερες οφειλές.

Η άμεση αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες, αποτελεί μια από τις προτεραιότητες του φετινού προϋπολογισμού, καθώς ο μεγάλος όγκος των χρεών (ξεπερνούν τα 3 δισ. ευρώ), δεν δημιουργηθεί μόνο προβλήματα ρευστότητας στην αγορά, αλλά έχει καταστήσει τη χώρα υπόλογη έναντι των Ευρωπαίων εταίρων.

Η εντολή που δίνει ο αρμόδιος υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, με την εγκύκλιο για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2026, είναι σαφής: «η ελαχιστοποίηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης συμβάλλει καθοριστικά στην εξυγίανση των προϋπολογισμών τους και στην ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας».

Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και οι προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών των κρατικών φορέων (νοσοκομεία, ΟΤΑ, Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης) καλούνται:

Να φροντίζουν για την άμεση αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους, τόσο του ίδιου του φορέα της Κεντρικής Διοίκησης όσο και των εποπτευόμενων φορέων τους από ίδιους πόρους, καθώς και για τη μη σώρευση νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους, και:

Να εξετάζουν τους λόγους για τους οποίους δημιουργούνται καθυστερήσεις στις πληρωμές και συσσώρευση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και να μεριμνούν για την άμεση επίλυση πιθανών προβλημάτων, λαμβάνοντας τα απαραίτητα νομοθετικά, διοικητικά ή λοιπά μέτρα για την αντιμετώπισή τους.

