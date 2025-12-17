Επενδυτική άνοιξη στην Αθήνα - Real.gr

Οι επιδόσεις του τουρισμού στην ελληνική πρωτεύουσα προσελκύουν όλο και περισσότερους επενδυτές. Οι νέες ξενοδοχειακές αφίξεις.

Της ΕΥΑΣ Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ως δέλεαρ για τους επίδοξους επενδυτές, οι οποίοι στοχεύουν στην τοποθέτησή τους στον αθηναϊκό χάρτη φιλοξενίας, λειτουργούν οι υψηλές επιδόσεις που καταγράφει η Αθήνα ως τουριστικός προορισμός, με τις μεγάλες ξενοδοχειακές αλυσίδες να αφικνούνται η μία μετά την άλλη στην ελληνική πρωτεύουσα.

Ενδεικτικό της δυναμικής που έχει αποκτήσει η Αθήνα είναι η ενίσχυση του προφίλ της ως ταξιδιωτικού και επενδυτικού προορισμού έναντι των ευρωπαϊκών χωρών με τις οποίες ανταγωνίζεται σε επίπεδο τουρισμού. Σύμφωνα με την έρευνα της CBRE, η ελληνική πρωτεύουσα, σε ό,τι αφορά την ελκυστικότητα της πόλης ως επενδυτικού προορισμού, έχει αναρριχηθεί το 2025 στην όγδοη θέση μεταξύ των κορυφαίων ευρωπαϊκών πόλεων για ξενοδοχειακές επενδύσεις, από τη δέκατη που βρισκόταν το 2024.

Η διείσδυση των αλυσίδων

Την επενδυτική άνοιξη που βιώνει ο αθηναϊκός τουρισμός επιβεβαιώνει ο αριθμός των ξενοδοχειακών αλυσίδων που έχουν πλέον παρουσία στην Αττική. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας συμβούλων GBR Consulting, συνολικά 55 ξενοδοχειακές αλυσίδες έχουν πλέον παρουσία στην Αττική, ανάμεσά τους 25 διεθνείς, 27 εθνικές και τρεις τοπικές.

Πιο συγκεκριμένα, ως προς το αποτύπωμα των διεθνών παικτών της φιλοξενίας με βάση τον αριθμό των δωματίων τους, το μεγαλύτερο μερίδιο με 19% έχει η Marriott International και ακολουθεί με 14% η Hyatt International. Η IHG έπεται με μερίδιο 13% και από 12% κατέχουν η Wyndham Hotels & Resorts και η Ζeus Hotels. Διψήφιο μερίδιο, στο 11%, κατέχει και η γαλλική Accor, ενώ ακολουθούν η Isrotel (7%), η Hilton (5%), η Four Seasons (4%) και η Vincci Hotels (3%).

Οσον αφορά το ξενοδοχειακό δυναμικό της πόλης, καταγράφεται σημαντική αναβάθμιση, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στη μεγάλη διείσδυση των αλυσίδων, και δη των διεθνών, στα υψηλότερης κατηγορίας καταλύματα. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στην υψηλότερη κατηγορία, εκείνη των πέντε αστέρων, το 82% των δωματίων ανήκει σε αλυσίδες. Σε γενικές γραμμές, οι αλυσίδες είναι συγκεντρωμένες κυρίως στα ξενοδοχεία τεσσάρων και πέντε αστέρων, ενώ η αγορά των μονάδων των τριών χαμηλότερων κατηγοριών, από το ένα έως τα τρία αστέρια, παραμένει σχεδόν εξ ολοκλήρου ανεξάρτητη.

Μάλιστα, ως προς το προφίλ της πόλης ως επενδυτικού προορισμού, οι μισοί εν δυνάμει επενδυτές θεωρούν ότι η ζήτηση ξεπερνά τη νέα προσφορά και το 34% προτιμά στρατηγικές «προστιθέμενης αξίας», αξιοποιώντας την ευκαιρία για αναβαθμίσεις υφιστάμενων καταλυμάτων και δημιουργία υπεραξίας, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα της CBRE.

Οι ανταγωνιστές

Ως προς την απόδοση της πόλης σε επίπεδο φιλοξενίας σε σχέση με τους ανταγωνιστές της, η Αθήνα υπερέχει σε πληρότητα τους μήνες Μάιο – Ιούλιο, ενώ στη μέση ημερήσια τιμή (ADR) κινείται μεταξύ Μαδρίτης και Βαρκελώνης, με τη Ρώμη να διατηρεί τις υψηλότερες τιμές.

Πιο αναλυτικά, σε σχέση με την πληρότητα, η Αθήνα, αν και συνολικά υπολείπεται ελαφρώς της Βαρκελώνης, κατέγραψε την υψηλότερη επίδοση προσεγγίζοντας το 90% το καλοκαίρι, αφήνοντας αρκετά πίσω Μαδρίτη, Λισσαβώνα και Ρώμη. Κατά μέσο όρο τα ξενοδοχεία της ελληνικής πρωτεύουσας κατέγραψαν φέτος το διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου πληρότητα 78,6%, επίδοση αντίστοιχη με την περυσινή.

Σε επίπεδο τιμολογιακής πολιτικής, την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Ρώμη με τιμές που ξεπέρασαν μέσα στο 2025 ακόμη και τα 300 ευρώ. Ακολουθεί η Βαρκελώνη και έπεται η Αθήνα, η οποία εμφανίζει μέση ημερήσια τιμή υψηλότερη από τη Μαδρίτη και τη Λισσαβώνα, στα 185 ευρώ. Τέλος, ως προς τα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο, διαπιστώθηκε άνοδος σε ποσοστό 2,9% σε ετήσια βάση και σε ποσοστό 14,4% σε σχέση με το 2023 για την ίδια περίοδο.

Αναμένονται

Η απόβαση του TOR Hotel Group

Στις νέες αφίξεις που αναμένονται τα επόμενα χρόνια στην ελληνική πρωτεύουσα, αναδιαμορφώνοντας τον χάρτη φιλοξενίας της πόλης, περιλαμβάνεται η νέα επένδυση που θα φέρει την υπογραφή της οικογένειας Τορνιβούκα.

Το TOR Hotel Group, που έχει μακρά παρουσία στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική με τα ξενοδοχεία «Eagles Palace», «Eagles Villas», «ON Residence», «The Excelsior Hotel Thessaloniki» και «City Hotel Thessaloniki», προετοιμάζει το έδαφος για την… κάθοδό του στην Αθήνα. Η εταιρεία επικράτησε σε διαγωνισμό που διενήργησε ο e-ΕΦΚΑ και μίσθωσε για 30 χρόνια με δυνατότητα επέκτασης για άλλα 10 το διατηρητέο κτίριο στην οδό Κολοκοτρώνη 4, στο κέντρο της Αθήνας, με το ενοίκιο να διαμορφώνεται σε 75.000 ευρώ μηνιαίως. Στόχος της οικογένειας Τορνιβούκα είναι η ανάπτυξη ενός ξενοδοχείου υψηλών προδιαγραφών, αξιοποιώντας την ανακαινισμένη υποδομή του ισογείου και τις πολλαπλές εισόδους του κτιρίου, με επένδυση που θα ξεπεράσει τα 4,5 εκατ. ευρώ.

Η πρεμιέρα του Empiria Group

Στην καρδιά της Αθήνας, στην οδό Ακαδημίας 31, αναμένεται μία ακόμη νέα άφιξη που θα ενταχθεί υπό την ομπρέλα του Empiria Group. Εχοντας ήδη σημαντική παρουσία στις Κυκλάδες, με αιχμή τη Σαντορίνη, και στην Πελοπόννησο, ο πρόεδρος του ομίλου, Αντώνης Ηλιόπουλος, σχεδιάζει ένα νέο ξενοδοχείο υψηλών προδιαγραφών σε ένα επίσης διατηρητέο ακίνητο στο Κολωνάκι.

Ο όμιλος μίσθωσε μακροχρόνια το ακίνητο, ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικής Αμυνας, στο πλαίσιο σχετικού διαγωνισμού που διενήργησε η Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων (ΥΠΑΑΠΕΔ) και βάσει σχεδιασμού θα το μετατρέψει σε ένα πολυτελές κατάλυμα. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η επένδυση που θα κινηθεί γύρω στα 10 εκατ. ευρώ θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2027, όταν και θα κάνει πρεμιέρα το νέο ξενοδοχείο της πόλης.

Η επέκταση της Radisson

Στην επέκταση των δραστηριοτήτων του στην Ελλάδα, με αιχμή την Αθήνα, επενδύει το Radisson Hotel Group. Πιο συγκεκριμένα, στην καρδιά της ελληνικής πρωτεύουσας, ακριβώς δίπλα στη Μητρόπολη, το «Radisson RED Mitropoleos Square Athens» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Μάιο του 2026, σηματοδοτώντας το ντεμπούτο του σήματος RED στην Ελλάδα.

Σε μικρή απόσταση από το «Radisson RED Mitropoleos Square Athens», επίσης στο κέντρο της πόλης, στο ακίνητο όπου στεγάζονταν η Διπλάρειος Σχολή και το πρώτο χειμερινό θέατρο της Αθήνας, θα κάνει το ντεμπούτο του τον προσεχή Μάιο το «Radisson Theatrou Square Athens». Το ξενοδοχείο, δυναμικότητας 173 δωματίων, θα διαθέτει δύο εστιατόρια, ένα lobby bar, γυμναστήριο και spa. Στόχος είναι το «Radisson Theatrou», που θα λειτουργεί σε συνεργασία με την Gnosis Investments, να αποτελέσει ένα all-year round ξενοδοχείο πόλης.

Το ντεμπούτο του «The Ilisian»

Στις πολυαναμενόμενες αφίξεις της πόλης περιλαμβάνεται στις αρχές του 2026 η πρεμιέρα του «The Ilisian», που θα βρίσκεται στη θέση του ιστορικού πρώην «Hilton Athens» στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας. Το υψηλών προδιαγραφών project φέρει την υπογραφή της ΤΕΜΕΣ, πρόεδρος της οποίας είναι ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος. Σε αυτόν τον νέο πολυδιάστατο προορισμό της ελληνικής πρωτεύουσας, θα κάνει το ντεμπούτο του το ξενοδοχείο «Conrad Athens», ενώ στο ακίνητο έχουν αναπτυχθεί και επώνυμες κατοικίες με δύο brands της Hilton, «Conrad Residences» και «Waldorf Astoria Residences». Την εμπειρία των επισκεπτών του «The Ilisian» θα συμπληρώνουν εστιατόρια και χώροι γαστρονομίας, χώροι ευεξίας και ψυχαγωγίας, εμπορικά καταστήματα, καθώς και μια ιδιωτική λέσχη μελών, το «House of NYNN», που λειτουργεί ήδη.

Τα σχέδια της Israel Canada Hotels

Με νέα ξενοδοχεία στην Αττική θα ενισχύσει την παρουσία της στην Ελλάδα και η ισραηλινών συμφερόντων Israel Canada Hotels. Ο σχεδιασμός της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ προβλέπει την ανάπτυξη ενός νέου ξενοδοχείου στη λεωφόρο Συγγρού, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα το 2027, καθώς και ενός ακόμη ξενοδοχείου πέντε αστέρων, δυναμικότητας 40 δωματίων, στην οδό Λυκούργου στην Αθήνα, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τους πρώτους μήνες του 2027.

Στα σκαριά βρίσκεται, επίσης, ένα ακόμη ξενοδοχείο, το οποίο αναπτύσσεται σε κτίριο απέναντι από το «Play Theatrou» και θα κάνει το ντεμπούτο του στον ξενοδοχειακό χάρτη της ελληνικής πρωτεύουσας τον Σεπτέμβριο του 2026.

Οι προσθήκες της Sokio Hotels & Resorts

Ενα νέο ξενοδοχείο στην Αθήνα θα προσθέσει στο δυναμικό της και η Sokio Hotels & Resorts, η αλυσίδα ξενοδοχείων που συνδέεται με την Oikos Property Developments.

Μετά το νεοαφιχθέν «Sokio Attiki Hotel», το οποίο εντάσσεται κάτω από την ομπρέλα της Best Western Hotels & Resorts, στις αρχές του 2026 αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του το δεύτερο ξενοδοχείο της Sokio Hotels & Resorts, το «Sokio Piraeus Hotel», κοντά στην καπνοβιομηχανία «Κεράνης».

Το τεσσάρων αστέρων «Sokio Piraeus Hotel», το οποίο επίσης θα φέρει το σήμα Best Western Hotels & Resorts και θα ενταχθεί επίσης στη συλλογή BW Premier Collection by Best Western, θα είναι το «αδελφάκι» του «Sokio Attiki Hotel».

Το ντεμπούτο της Ruby Hotels

Από την Αθήνα θα ξεκινήσει το δικό της ταξίδι η Ruby Hotels του ομίλου InterContinental Hotels Group. Το πρώτο Ruby της ελληνικής πρωτεύουσας, δυναμικότητας 114 δωματίων, θα βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την πλατεία Ομονοίας, συγκεκριμένα στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 7, και θα αναπτυχθεί σε συνεργασία με την Primetown Development, στρατηγικό εταίρο του ομίλου Ruby.

Το νέο ξενοδοχείο του ομίλου IHG στην Αθήνα, που θα κάνει πρεμιέρα το 2027, θα ενταχθεί στο premium portfolio της IHG Hotels & Resorts, έπειτα από την εξαγορά του brand Ruby τον Φεβρουάριο του 2025.