Επιχειρηματική αποστολή με 22 ελληνικές εταιρείες στη Βόρεια Μακεδονία - Real.gr

Τις ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών σε όλους τους κλάδους της οικονομίας ανέδειξε η πρώτη, μετά από έξι χρόνια, ελληνική επιχειρηματική αποστολή στην Βόρεια Μακεδονία, η οποία πραγματοποιήθηκε στα Σκόπια, από τις 5 έως τις 7 Νοεμβρίου 2025.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, η αποστολή συνδιοργανώθηκε από το ΕΒΕΑ, τον ΣΕΒ, την Enterprise Greece, τον ΣΕΒΕ, σε συνεργασία με το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια και το Οικονομικό Επιμελητήριο Βόρειας Μακεδονίας, με την υποστήριξη του Enterprise Europe Network (EEN-Hellas 2028).

Στην αποστολή συμμετείχαν 22 δυναμικές ελληνικές επιχειρήσεις από τους κλάδους κατασκευών και δομικών υλικών, τροφίμων-ποτών, αγροτοτεχνικού και ιατρικού εξοπλισμού, φαρμάκων, logistics και υπηρεσιών, οι οποίες πραγματοποίησαν περισσότερες από 150 στοχευμένες επιχειρηματικές συναντήσεις με τοπικές επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της αποστολής, την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, η πρεσβεία της Ελλάδας στα Σκόπια, παρουσία της πρέσβεως Σοφίας Φιλιππίδου και η Ένωση Ελλήνων Επιχειρηματιών Βόρειας Μακεδονίας, παρέθεσαν δείπνο προς τιμήν των μελών της ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής, Τη σημασία των εμπορικών σχέσεων Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας για την ενίσχυση των διμερών δεσμών υπογράμμισαν με την παρουσία τους οι Timčo Mucunski, υπουργός Εξωτερικών και Εμπορίου και Trajko Slaveski, διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της γείτονος. Παρευρέθηκε, επίσης, και ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ε.Ε. στην Β. Μακεδονία, πρέσβης Μιχαήλ Ρόκας.

Την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε το Επιχειρηματικό Φόρουμ στην έδρα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βόρειας Μακεδονίας. Εναρκτήριες ομιλίες πραγματοποίησαν ο Branco Azeski, πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βόρειας Μακεδονίας, καθώς και η πρέσβης της Ελλάδας στα Σκόπια κα. Σοφία Φιλιππίδου. Από την Ελληνική αντιπροσωπεία χαιρετισμούς απηύθυναν o Φάνης Ματσόπουλος, μέλος της διοικητικής επιτροπής του ΕΒΕΑ, η διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων του ΣΕΒ, Βίκυ Μακρυγιάννη και ο Sven Van Asperen, μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΒΕ.

Ακολούθησε παρουσίαση των δυνατοτήτων εμπορικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών από το στέλεχος της διεύθυνσης Μικρομεσαίων και Μεγάλων Εξαγωγέων – Βιομηχανίας – Ενέργειας – Ναυτιλίας και Προβολής Χώρας της Enterprise Greece, Πέτρο Αλ Αχμάρ.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν B2B συναντήσεις και δικτύωση μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων και επιλεγμένων μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βόρειας Μακεδονίας, με στόχο τη δημιουργία συνεργειών και νέων εμπορικών συνεργασιών.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, η Eurobank παρέθεσε δείπνο στα μέλη της επιχειρηματικής αποστολής. Η Eurobank υποστήριξε ενεργά την αποστολή, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της δέσμευση στην προώθηση της εξωστρέφειας και στην ενίσχυσή της μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Exportgate.

Αναφερόμενος στα αποτελέσματα της επιχειρηματικής αποστολής στη Β. Μακεδονία, ο διευθύνων σύμβουλος της Enterprise Greece, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, δήλωσε: «Οι συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων και των εκπροσώπων της αγοράς της Βόρειας Μακεδονίας ανέδειξαν τη σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης των εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Τα ελληνικά προϊόντα έχουν ήδη σημαντική παρουσία στη Βόρεια Μακεδονία ενώ η γειτονική χώρα αποτελεί μια δυναμικά αναπτυσσόμενη αγορά με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνική επιχειρηματικότητα. Παρά τη θετική αυτή βάση, υπάρχει ακόμη σημαντικό περιθώριο ανάπτυξης των διμερών συναλλαγών, ιδίως λόγω της γεωγραφικής εγγύτητας και της συμπληρωματικότητας των οικονομιών μας. Η περαιτέρω ενδυνάμωση των εμπορικών σχέσεων Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη σταθερότητα και την ευημερία της ευρύτερης περιοχής. Η Enterprise Greece θα συνεχίσει με συνέπεια και δυναμισμό το έργο της προς αυτήν την κατεύθυνση».

Ο Φάνης Ματσόπουλος μέλος της διοικητικής επιτροπής του ΕΒΕΑ, δήλωσε: «Σε μια εποχή γεωπολιτικών αναταράξεων και αναβίωσης του προστατευτισμού, οι ελληνικές επιχειρήσεις αποδεικνύουν εμπράκτως τον προσήλωση τους στην αύξηση της εξαγωγικής τους δραστηριότητας. Η στροφή αυτή θα καταστήσει την Ελλάδα πρωταγωνίστρια των εξελίξεων στα Βαλκάνια. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΒΕΑ συνδιοργάνωσε αυτή την εξαιρετικά επιτυχημένη Επιχειρηματική Aποστολή που σαν στόχο έχει να φέρει σε επαφή τις επιχειρήσεις των δύο χωρών και την σύναψη αμοιβαία επωφελών συμφωνιών».

Η διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων του ΣΕΒ, Βίκυ Μακρυγιάννη δήλωσε: «Το σημερινό Επιχειρηματικό Φόρουμ φέρνει κοντά εκπροσώπους από την Ελλάδα και την Βόρεια Μακεδονία — δύο γειτονικές χώρες με ιστορικούς, πολιτιστικούς και οικονομικούς δεσμούς. Η εκδήλωση αυτή αντικατοπτρίζει την κοινή μας δέσμευση να ενισχύσουμε το διάλογο, την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία ανάμεσα στις επιχειρηματικές μας κοινότητες και τα θεσμικά μας όργανα. Τα τελευταία χρόνια, οι χώρες μας έχουν κάνει σημαντικά βήματα για να ενισχύσουν τις διμερείς τους σχέσεις — πολιτικά και οικονομικά, στοχεύοντας στην αμοιβαία ανάπτυξη, την προσέλκυση επενδύσεων και την περιφερειακή σταθερότητα. Σήμερα, καθώς αντιμετωπίζουμε παγκόσμιες προκλήσεις, ο ρόλος της οικονομικής συνεργασίας είναι πιο σημαντικός από ποτέ. Ενώνοντας τις δυνάμεις μας — στους τομείς του εμπορίου, της καινοτομίας, της ενέργειας και της τεχνολογίας — μπορούμε να ανοίξουμε νέες ευκαιρίες που θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη ευημερία και για τις δύο χώρες».

Ο Sven Van Asperen, μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΒΕ-Συνδέσμου Εξαγωγέων δήλωσε: «Η σημερινή επιχειρηματική αποστολή στη Βόρεια Μακεδονία στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η εξωστρέφεια και η συνεργασία είναι ο δρόμος προς την ανάπτυξη. Η μεγάλη συμμετοχή επιχειρήσεων από τις δύο χώρες δείχνει ότι υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον και δυναμική για νέες συνέργειες, επενδύσεις και εμπορικές συνεργασίες. Η Βόρεια Μακεδονία αποτελεί σταθερό και σημαντικό εταίρο για την Ελλάδα – με το διμερές εμπόριο να αγγίζει το Euro1,75 δισ. το 2024 – και υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες περαιτέρω σύσφιξης των σχέσεων σε τομείς όπως η ενέργεια, τα τρόφιμα, η τεχνολογία και οι κατασκευές. Ο ΣΕΒΕ παραμένει σταθερά προσανατολισμένος στη στήριξη των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων και στη δημιουργία γόνιμων συνεργασιών που παράγουν προστιθέμενη αξία και για τις δύο πλευρές».

