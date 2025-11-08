Επίδομα θέρμανσης: Αιτήσεις από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου - Real.gr

Την ερχόμενη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης, που θα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο, δεν θα υπόκειται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο για περισσότερους από 1,2 εκατ. πολίτες.

Χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα για την κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, φωτιστικού πετρελαίου, φυσικού αερίου, υγραερίου, καυσόξυλων, και βιομάζας ή θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρική ενέργεια.

Οι ημερομηνίες καταβολής

έως τις 23 Δεκεμβρίου 2025 . Ανέρχεται στο 60% του ποσού που είχε λάβει ο δικαιούχος την περίοδο 2024-2025 και σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να είναι κάτω από 80 ευρώ.

. Ανέρχεται στο 60% του ποσού που είχε λάβει ο δικαιούχος την περίοδο 2024-2025 και σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να είναι κάτω από 80 ευρώ. Το υπόλοιπο του επιδόματος θα καταβληθεί έως τις 29 Μαΐου 2026 για αγορές που αφορούν καταναλώσεις από 1.10.2025, και ειδικά για τα καυσόξυλα και το πέλετ από 1.6.2025,

για αγορές που αφορούν έως και 31.3.2026 και των οποίων τα παραστατικά έχουν εκδοθεί έως την 15η Απριλίου 2026

και των οποίων τα παραστατικά έχουν εκδοθεί έως την 15η Απριλίου 2026 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 30η Απριλίου 2026.

Για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας το επίδομα θα πληρωθεί έως την 29η Μαΐου 2026 , βάσει των στοιχείων που απεστάλησαν από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. στη Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. της Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την 15η Μαΐου 2026.

, βάσει των στοιχείων που απεστάλησαν από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. στη Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. της Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την 15η Μαΐου 2026. Επιπλέον πληρωμή πραγματοποιείται έως την 31η Ιουλίου 2026 , βάσει των στοιχείων που απεστάλησαν από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. στη Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. της Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την 20η Ιουλίου 2026.

, βάσει των στοιχείων που απεστάλησαν από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. στη Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. της Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την 20η Ιουλίου 2026. Ειδικά για το φυσικό αέριο και για την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης πραγματοποιείται επιπλέον πληρωμή έως την 31η Ιουλίου 2026, για αγορές που αφορούν καταναλώσεις από 1.10.2025 έως 31.3.2026 και των οποίων τα παραστατικά έχουν εκδοθεί έως την 30η Ιουνίου 2026 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Ιουλίου 2026.

Τα κριτήρια για την επιδότηση

Για τον καθορισμό ενός φυσικού προσώπου ως δικαιούχου πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα πρέπει να ανέρχεται έως τα 16.000 ευρώ για μονομελές νοικοκυριό

πρέπει να ανέρχεται έως τα ευρώ για και 24.000 ευρώ για ζευγάρι

ευρώ το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί

Για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται έως 29.000 ευρώ το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο

Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του νοικοκυριού από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των 80.000 ευρώ, με σκοπό την καλύτερη στόχευση των δικαιούχων.

Τα περιουσιακά στοιχεία των δικαιούχων, όπως αυτά προκύπτουν από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ του έτους 2025, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και τις 260.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες. Σε κάθε περίπτωση το ποσό προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Για τον υπολογισμό του επιδόματος λαμβάνονται υπόψη μια σειρά από παράγοντες, όπως η δριμύτητα του κλίματος κάθε περιοχής και η απαιτούμενη κατανάλωση ενέργειας για τη θέρμανση ενός κτιρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521:

• Τηλεφωνικά στο 1521, εργάσιμες ημέρες από 7.00 έως 20:00.

• Ψηφιακά στο my1521, με θέμα Κοινωνική Πολιτική & Επιδόματα – Επιδόματα – Επίδομα θέρμανσης – myΘέρμανση 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα