Επίδομα θέρμανσης: Ξεπέρασαν τις 550.000 οι αιτήσεις - Οι παγίδες και τα λάθη που στοιχίζουν την ενίσχυση - Real.gr

«Συνωστισμός» επικρατεί στην πλατφόρμα myΘέρμανση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με τις αιτήσεις των δικαιούχων επιδόματος θέρμανσης να έχουν ξεπεράσει τις 550.000 μέσα σε μια εβδομάδα. Αν και η προθεσμία λήγει στις 5 Δεκεμβρίου περίπου το 50% των δυνητικά δικαιούχων έχει σπεύσει να «κλειδώσει» το επίδομα, ανεξαρτήτως του ποσού που δικαιούται, εξέλιξη η οποία αντικατοπτρίζει τη μεγάλη ανάγκη των πολιτών για οικονομική ενίσχυση ενόψει του χειμώνα.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, περίπου το 70% των αιτήσεων αφορά την επιδότηση για πετρέλαιο θέρμανσης, την πιο διαδεδομένη μορφή ενίσχυσης.

Το επίδομα κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως 1.200 ευρώ για όσους κατοικούν σε περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Η προκαταβολή του επιδόματος φθάνει το 60% του ποσού που έλαβαν οι δικαιούχοι για τη σεζόν 2024-2025 και θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς πριν τα Χριστούγεννα.

