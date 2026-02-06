Επιδότηση έως 17.500 ευρώ για την δημιουργία επιχείρησης - Real.gr

Τι προβλέπει το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ. Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν. Ποιος ο στόχος της δράσης και σε ποιους κλάδους επικεντρώνεται.

Κεφάλαιο εκκίνησης 17.500 ευρώ σε νέους ηλικίας έως 29 ετών παρέχει νέο πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, που αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή εντός των επόμενων ημερών. Με το νέο αυτό πρόγραμμα, η ΔΥΠΑ δίνει έμφαση όχι μόνο στην επιδότηση, αλλά στη διαμόρφωση βιώσιμων επιχειρηματικών προοπτικών για εκείνους που θέλουν να κάνουν το πρώτο τους βήμα στον επιχειρηματικό στίβο.

Σε μια περίοδο όπου η ανεργία των νέων και των γυναικών εξακολουθεί να λειτουργεί ως διαρθρωτικό βαρίδι για την ελληνική οικονομία, η ΔΥΠΑ επαναφέρει ένα στοχευμένο κι επιτυχημένο εργαλείο ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, την επιδότηση της νεανικής επιχειρηματικότητας. Το ύψος της επιδότησης μπορεί να φθάσει έως 17.500 ευρώ ανά ωφελούμενο και η δράση συνολικά τα 37 εκατ. ευρώ. Απευθύνεται σε νέους ηλικίας 18 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, ανήκουν δηλαδή στην ομάδα των ΕΑΕΚ.

Πρόκειται για μία από τις πιο ευάλωτες ομάδες της αγοράς εργασίας, με περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, χαμηλή εργασιακή εμπειρία και αυξημένο κίνδυνο μακροχρόνιας ανεργίας. Για τη συγκεκριμένη ομάδα, η επιχειρηματικότητα δεν αντιμετωπίζεται ως εναλλακτική καριέρας, αλλά ως εργαλείο ένταξης στην οικονομική δραστηριότητα.

