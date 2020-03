Επικοινωνιακή δράση της Marketing Greece για τον ελληνικό τουρισμό

«Να συνεχίσει να ονειρεύεται τις ομορφιές της Ελλάδας» καλεί το διεθνές ταξιδιωτικό κοινό η νέα δράση της Marketing Greece και την ίδια στιγμή το προτρέπει να μείνει ασφαλές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με κεντρικό μήνυμα "Till Then, #StaySafe", η Marketing Greece προχώρησε στη δημιουργία περιεχομένου (content), το οποίο διατίθεται ελεύθερο προς χρήση στις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις, με στόχο να μοιραστούν με το διεθνές ταξιδιωτικό κοινό το μήνυμα των καλύτερων ημερών που έρχονται, προτρέποντάς το μέχρι τότε να παραμείνει ασφαλές.

Αξιοποιώντας φωτογραφικό υλικό και συνοδευόμενο από το κείμενο: “ When the time is right, we’ll be there for you. Till then #staysafe”, η Marketing Greece δίνει έμφαση στο ελπιδοφόρο ελληνικό φως, στο αναζωογονητικό γαλάζιο της χώρας μας, στην χαλαρωτική μας φύση και προσκαλεί τους ταξιδιώτες να συνεχίσουν να ονειρεύονται την επόμενη φορά που θα μπορούν ανέμελοι να απολαύσουν τη μοναδικότητα της Ελλάδας.

Στις μέρες μας η ανθρωπότητα καλείται να ανταποκριθεί σε μια συγκλονιστική πρόκληση, με τα μηνύματα ελπίδας και αισιοδοξίας να είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Ο ελληνικός τουρισμός, ταυτιζόμενος απόλυτα με τα συναισθήματα της ελευθερίας, της αμεσότητας και της απόδρασης από την καθημερινότητα, στέλνει το δικό του μήνυμα αναμονής για την επόμενη ημέρα, επισημαίνει στην ανακοίνωση της η Marketing Greece.