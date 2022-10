Επιστολή της Φον ντερ Λάιεν στους 27 της ΕΕ - Οι Βρυξέλλες υιοθετούν το μοντέλο της Αθήνας

Την ίδια ώρα, κυβερνητικές πηγές έκαναν λόγο για δικαίωση της επιμονής του Έλληνα πρωθυπουργού, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να χαρακτηρίζει σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση την πρόταση της προέδρου της Κομισιόν για πλαφόν στο φυσικό αέριο.

«Η πρόταση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλας Φον Ντε Λάιεν να εξεταστεί ένα ανώτατο όριο τιμών στο TTF ως έκτακτο μέτρο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Αναμένουμε τις συζητήσεις στην EUCO για να σχεδιάσουμε ένα ανώτατο όριο που να διασφαλίζει την προσφορά, να διατηρεί τις τιμές λογικές και να διατηρεί την εσωτερική αγορά. Ήρθε η ώρα να στηρίξουμε δραστικά τους πολίτες μας ενάντια στην οπλοποίηση της ενέργειας από τη Ρωσία», ανέφερε μέσω Twitter o πρωθυπουργός.

The proposal of the President of the European Commission @vonderleyen to consider a price cap on TTF as an emergency measure to deal with the energy crisis is a very important step in the right direction.