Quantcast
Επιθεώρηση Εργασίας: Ιστορικό υψηλό, με 82.412 ελέγχους και 53,4 εκατ. ευρώ πρόστιμα το 2025 - Real.gr
real player

Επιθεώρηση Εργασίας: Ιστορικό υψηλό, με 82.412 ελέγχους και 53,4 εκατ. ευρώ πρόστιμα το 2025

19:00, 02/02/2026
Επιθεώρηση Εργασίας: Ιστορικό υψηλό, με 82.412 ελέγχους και 53,4 εκατ. ευρώ πρόστιμα το 2025

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Σύνοψη από το

  • Τους 82.412 έφτασαν οι έλεγχοι της Επιθεώρησης Εργασίας το 2025, καταγράφοντας αύξηση 4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το συνολικό ύψος των προστίμων ανήλθε σε 53.460.776 ευρώ, από 49.638.510 το 2024.
  • Η συνεχιζόμενη αύξηση των ελέγχων, που φτάνει το 42% από το 2019, αποδίδεται στη «στοχοπροσήλωση των έμπειρων στελεχών της Ανεξάρτητης Αρχής», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.
  • Η ψηφιοποίηση της διαδικασίας ελέγχου, με τη χρήση tablets και εργαλείων Business Intelligence, ενισχύει το έργο των Επιθεωρητών. Στόχος είναι η «τήρηση της νομιμότητας προς όφελος τόσο του εργαζομένου όσο και του εργοδότη που λειτουργεί σύννομα».

Τους 82.412 έφτασαν οι έλεγχοι της Επιθεώρησης Εργασίας το 2025, αυξημένοι κατά 4% σε σχέση με το 2024 (79.207).

Στο 12μηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025, επιβλήθηκαν συνολικά 17.556 διοικητικές κυρώσεις έναντι 18.264 το 2024 και το χρηματικό ύψος των προστίμων ανήλθε σε 53.460.776 ευρώ από 49.638.510 το 2024.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «η συνεχιζόμενη – χρόνο με τον χρόνο – αύξηση του συνολικού αριθμού των ελέγχων, η οποία φτάνει το 42% από το 2019 (58.059), έχει ως παρονομαστή τη στοχοπροσήλωση των έμπειρων στελεχών της Ανεξάρτητης Αρχής. Είναι εκείνοι που ανταποκρίνονται στον επιχειρησιακό προγραμματισμό κάθε χρονιάς, αξιοποιώντας ολοένα και πιο αναβαθμισμένα ψηφιακά εργαλεία, τα οποία λειτουργούν ως πολλαπλασιαστής ισχύος, σε συνδυασμό με τη συσσωρευμένη τεχνογνωσία. Εργαλεία που σε καμία περίπτωση δεν καταργούν τον επιτόπιο έλεγχο, αλλά λειτουργούν συνδυαστικά.

H ψηφιοποίηση της διαδικασίας ελέγχου και η αντικατάσταση του χειρόγραφου δελτίου με τη χρήση διασυνδεδεμένων φορητών συσκευών (tablets), η άμεση καταχώρηση των αποτελεσμάτων, η ανάλυση των δεδομένων, η εφαρμογή μοντέλων εκτίμησης κινδύνου, η αξιοποίηση εργαλείων Business Intelligence (για τη μόχλευση των στοιχείων από την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας και το Πληροφοριακό Σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ”), συμβάλλουν αποτελεσματικά στο έργο των Επιθεωρητών.

Στόχος της Επιθεώρησης Εργασίας είναι η τήρηση της νομιμότητας προς όφελος τόσο του εργαζομένου όσο και του εργοδότη που λειτουργεί σύννομα και πλήττεται από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, μέσω ποιοτικών και στοχευμένων ελέγχων».

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Αλβανία: Εντάλματα σύλληψης σε βάρος 33 υπόπτων για διακίνηση τοξικών αποβλήτων

Αλβανία: Εντάλματα σύλληψης σε βάρος 33 υπόπτων για διακίνηση τοξικών αποβλήτων

23:59 03/02
Ο Σωκράτης Φάμελλος στο Kontra 24: «Είναι ντροπή ο πρωθυπουργός που βαρύνεται με τις περισσότερες καταπατήσεις του Συντάγματος, να ζητά συναίνεση»

Ο Σωκράτης Φάμελλος στο Kontra 24: «Είναι ντροπή ο πρωθυπουργός που βαρύνεται με τις περισσότερες καταπατήσεις του Συντάγματος, να ζητά συναίνεση»

23:51 03/02
Δολοφονία στη Νέα Πέραμο: Τι κατέθεσε η σύντροφος του 27χρονου - Στο κάδρο των Αρχών η τεράστια περιουσία του

Δολοφονία στη Νέα Πέραμο: Τι κατέθεσε η σύντροφος του 27χρονου - Στο κάδρο των Αρχών η τεράστια περιουσία του

23:50 03/02
«Διακριτική» συνάντηση του Τραμπ με τον Κολομβιανό ομόλογό του, Γκουστάβο Πέτρο, στον Λευκό Οίκο

«Διακριτική» συνάντηση του Τραμπ με τον Κολομβιανό ομόλογό του, Γκουστάβο Πέτρο, στον Λευκό Οίκο

23:45 03/02
Serena Williams: Η μεταμόρφωσή της μετά τις επικρίσεις για χάπια αδυνατίσματος

Serena Williams: Η μεταμόρφωσή της μετά τις επικρίσεις για χάπια αδυνατίσματος

23:30 03/02
Euroleague: Ο Γκραντ είχε τον τελευταίο λόγο - Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 82-81 την Ρεάλ

Euroleague: Ο Γκραντ είχε τον τελευταίο λόγο - Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 82-81 την Ρεάλ

23:30 03/02
ΗΠΑ: Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον θα καταθέσουν στο Κογκρέσο για την υπόθεση Έπστιν στα τέλη Φεβρουαρίου

ΗΠΑ: Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον θα καταθέσουν στο Κογκρέσο για την υπόθεση Έπστιν στα τέλη Φεβρουαρίου

23:15 03/02
Συνάντηση Ν. Δένδια–Πιτ Χέγκσεθ στο αμερικανικό Πεντάγωνο: Στο επίκεντρο η αμυντική συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας

Συνάντηση Ν. Δένδια–Πιτ Χέγκσεθ στο αμερικανικό Πεντάγωνο: Στο επίκεντρο η αμυντική συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας

23:06 03/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved