Επιτυχής η έκδοση του 10ετους ομολόγου, 4 δισ. ευρώ θα αντλήσει το Ελληνικό Δημόσιο - Real.gr

Το Ελληνικό Δημόσιο με την έκδοση αυτή θα αντλήσει 41 δισ. ευρώ καλύπτοντας έτσι περίπου το 50% του δανειακού του προγράμματος για το 2026.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη έξοδος του Ελληνικού Δημοσίου στις αγορές με την έκδοση νέου 10ετούς ομολόγου.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους οι προσφορές ξεπέρασαν τα 51 δισ. ευρώ και η απόδοση του ομολόγου διαμορφώθηκε στο 3,47% (mid swaps + περιθώριο 58 μον. Βάσης), ενώ το κουπόνι του ομολόγου διαμορφώθηκε στο 3,375%.

Το Ελληνικό Δημόσιο με την έκδοση αυτή θα αντλήσει 41 δισ. ευρώ καλύπτοντας έτσι περίπου το 50% του δανειακού του προγράμματος για το 2026.

Το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον που συγκέντρωσε η έκδοση είχε ως αποτέλεσμα το επιτόκιο δανεισμού για το Ελληνικό Δημόσιο να διαμορφωθεί σε χαμηλό επίπεδο. Είναι ενδεικτικό ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο βρίσκεται από τους διεθνείς Οίκους αξιολόγησης σε πολύ υψηλότερη κατάταξη (Α+) από αυτήν της Ελλάδος (BBB), άντλησε χθες από τις αγορές 4 δισ. ευρώ τα μέσω 10ετούς ομολόγου με απόδοση 3,125%.

Yπενθυμίζεται ότι ανάδοχοι της έκδοσης είχαν οριστεί οι τράπεζες BofA Securities, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan και Morgan Stanley.

Η χώρα μας αναμένεται να αντλήσει από τις αγορές για ποσό της τάξης των 8 δισ. ευρώ εντός του 2026, ώστε να καλύψει στοιχειωδώς τις δανειακές της ανάγκες. Υπενθυμίζεται ότι το 2025 αντλήθηκαν περί τα 7,6 δισ. ευρώ.

Επίσης, για το 2026 έχουν προγραμματιστεί πρόωρες αποπληρωμές δημοσίου χρέους ύψους 8,8 δισ. ευρώ.