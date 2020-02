Επιτυχής η ολοκλήρωση του 24ο EKO All STAR GAME: Tον παλμό έδωσε το Ηράκλειο

Η Οργανωτική Επιτροπή του EKO All Star Game ευχαριστεί θερμά όλες και όλους εκείνους που συνέβαλαν στην επιτυχημένη διεξαγωγή της 24ης Γιορτής της EKO Basket League.

Πρώτα από όλα τον Μεγάλο Χορηγό του EKO All Star Game, την κορυφαία εταιρεία πετρελαιοειδών EKO, μέλος του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και τους πολύτιμους συμπαραστάτες και συνδιοργανωτές του EKO All Star Game 2020, την Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Ηρακλείου.

Πολλά ευχαριστώ στους αθλητές των δύο ομάδων του Κεντρικού Αγώνα, τους All Time Stars, τους Rising Stars, στους «Πρωταθλητές της Ζωής» του EKO All Star Game της ΟΣΕΚΑ, στους μαθητές αθλητές από τα σωματεία της ΕΚΑΣΚ, σε όλες και όλους εκείνους που συμμετείχαν στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, καθώς και στο προσωπικό του ΕΣΑΚΕ και του ΠΣΑΚ.

Η Οργανωτική Επιτροπή του 24ου EKO All Star Game εκφράζει επίσης τις ευχαριστίες της στον Χορηγό Επικοινωνίας ΕΡΤ, στους επίσημους χορηγούς Watt + Volt, Spalding, ANEK Lines, Blue Star Ferries, Athlos, Λουξ, All Star Basket, ESSEX, Avance, στους επίσημους υποστηρικτές Samaria, Τζελάλης, στον ΣΕΠΚ και στην ΟΣΕΚΑ, που συμμετείχαν στην διοργάνωση.

Ο μέγας έπαινος για το 24ο ΕΚΟ All Star Game αξίζει αναμφισβήτητα στο φίλαθλο κοινό του Ηρακλείου που «αγκάλιασε» όλες τις εκδηλώσεις του τριημέρου 7-9 Φεβρουαρίου. Οικογένειες και νεαροί φίλαθλοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μπασκετικό θέαμα και να γνωρίσουν τους σημαντικότερους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Με την μαζική συμμετοχή και τον ενθουσιασμό του, το Ηράκλειο έδωσε τον παλμό στη μεγάλη γιορτή του Επαγγελματικού Μπάσκετ.