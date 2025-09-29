Ερχονται αυξήσεις στις εισφορές των επαγγελματιών - Πώς θα κλιμακωθούν - Real.gr

Τα πρώτα στοιχεία από τον Δείκτη Εξέλιξης Μισθών. Γιατί επιλέχθηκε η λύση της δημιουργίας του χωρίς τη συμμετοχή του Δημοσίου. Πως θα διαμορφωθούν οι κλίμακες για τους μη μισθωτούς. Στο βάθος οι… συντάξεις φτώχειας.

Μεταξύ 187 και 190 ευρώ το μήνα, θα διαμορφωθεί σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις η κατώτατη ασφαλιστική κατηγορία που θα κληθούν να καταβάλλουν από τον Ιανουάριο του 2026 1,8 εκατομμύρια μη μισθωτοί.

Οι πρώτες ενδείξεις για τον νέο Δείκτη Εξέλιξης Μισθών, βάσει του οποίου θα καθοριστεί από την επόμενη χρονιά το ύψος των εισφορών που θα πρέπει να καταβάλλουν οι μη μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες, είναι ότι θα ανέρχεται μεταξύ 4% με 5%.

Πρόκειται για τον Δείκτη που καταρτίζει η Ελληνική Στατιστική Αρχή σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας, προκειμένου το 2026 να υπολογιστούν οι αυξήσεις στις εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών αλλά και οι συντάξιμες αποδοχές για όσους πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν.

Το νέο σύστημα επρόκειτο να εφαρμοστεί φέτος, αλλά αναβλήθηκε καθώς έγινε δεκτό το αίτημα των εκπροσώπων των ασφαλισμένων, να δημιουργηθεί ένας δείκτης αποκλειστικά για τον ιδιωτικό τομέα, χωρίς να συμπεριληφθούν στον υπολογισμό της εξέλιξης των μισθών οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων, ώστε να είναι έτσι, πιο αντιπροσωπευτικός.

