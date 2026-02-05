ΕΤΑΔ: Βγαίνουν από το… συρτάρι εμβληματικά ακίνητα - Τα σχέδια αξιοποίησης - Real.gr

Με ορίζοντα 2-3 ετών η ωρίμανση και η εκμετάλλευση συγκεκριμένων assets. Τα τρία φιλέτα της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου.

Της ΕΥΑΣ. Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ - ΠΗΓΗ: Realnews

Στη σύσταση μιας ομάδας ακινήτων εμβληματικού χαρακτήρα προχωρά η Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ), με στόχο την ωρίμανση και τη βέλτιστη αξιοποίησή τους σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Στην κατεύθυνση αυτή, δημιουργήθηκε μια ειδική μονάδα εντός της ΕΤΑΔ, η οποία θα αναλάβει να «τρέξει» όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για την κατάλληλη προετοιμασία συγκεκριμένων ακινήτων, έτσι ώστε να διατεθούν προς εκμετάλλευση «καθαρά» από εκκρεμότητες.

Τα συγκεκριμένα ακίνητα, η ωρίμανση των οποίων θα ολοκληρωθεί σε ορίζοντα 2-3 ετών, καθώς πρόκειται για μια διαδικασία εκτεταμένη και σύνθετη, αποτελούν τη «μαγιά» για την υλοποίηση έργων μακροπρόθεσμου χαρακτήρα (long-term projects). Σε αυτό το χαρτοφυλάκιο έχουν ενταχθεί μέχρι στιγμής ο Πύργος Μυλωνά, η ιαματική πηγή Καΐάφα και η λουτρόπολη των Μεθάνων.

Επιδίωξη της ΕΤΑΔ, θυγατρικής του Υπερταμείου, είναι η επίλυση προβλημάτων και ταυτόχρονα η εξασφάλιση βιώσιμης προοπτικής με κοινωνικό όφελος από την εκμετάλλευση των εν λόγω ακινήτων. Εξ ου και για τα συγκεκριμένα εξετάζονται διαφορετικοί τρόποι αξιοποίησης, με το εν λόγω project να ολοκληρώνεται σταδιακά για κάθε asset μέσα σε ορίζοντα δύο-τριών ετών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται το mega project καταγραφής, κατηγοριοποίησης, εκτίμησης και ωρίμανσης ακινήτων του χαρτοφυλακίου της ΕΤΑΔ. Στόχος είναι η αξιολόγηση έως 36.000 ακινήτων, η αποτίμηση έως 6.500 εξ αυτών, καθώς και η εκτέλεση ενεργειών ωρίμανσης σε ένα υποσύνολο μέχρι 1.000 ακινήτων.

Η ωρίμανση και η εξυγίανση του χαρτοφυλακίου αποτελούν κεντρική προτεραιότητα της στρατηγικής της εταιρείας για τη βέλτιστη αξιοποίηση των ακινήτων της. Σε αυτή την κατεύθυνση, η ΕΤΑΔ αναβαθμίζει τα γεωπληροφοριακά συστήματά της, εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους καταγραφής, τυποποίησης και ανάλυσης, βασισμένες και στη βάση του Εθνικού Κτηματολογίου. Στρατηγικός στόχος είναι να αποκτηθεί πλήρης και πραγματική εικόνα του συνόλου των ακινήτων της σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Στο χαρτοφυλάκιο της ΕΤΑΔ (πάνω από 78.000 ακίνητα), αποτιμημένα είναι μόλις 2.900, αξίας 1,5 δισ. ευρώ. Από αυτά η πλειονότητα αφορά τουριστικά ακίνητα.

Ο Πύργος Μυλωνά

Σε ό,τι αφορά τον Πύργο Μυλωνά, η αξιοποίησή του συνδέεται άρρηκτα με την υλοποίηση του Project Voria και τη μετεγκατάσταση του καζίνο από το Mont Parnes στο Μαρούσι, καθώς έτσι θα απελευθερωθεί το ακίνητο της Πάρνηθας.

Μετά την πλήρη ανακατασκευή του Πύργου Μυλωνά και την αποκατάσταση του τοπίου με δαπάνες των ιδιωτών μετόχων της North Star Entertainment, η οποία είναι ο φορέας υλοποίησης της επένδυσης των 380 εκατ. ευρώ στο Κτήμα Δηλαβέρη, το εν λόγω ακίνητο θα επιστρέψει στην ΕΤΑΔ.

Μετέπειτα, η ΕΤΑΔ θα εξετάσει όλα τα δυνητικά σενάρια αξιοποίησης του Πύργου Μυλωνά και της ευρύτερης έκτασης, θα καθοριστούν οι επιτρεπόμενες χρήσεις, δεδομένου ότι βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας, και θα σφυγμομετρηθεί το επενδυτικό ενδιαφέρον για την εκμετάλλευσή του.

Σημειωτέον ότι μόλις πριν από λίγες ημέρες η ΕΤΑΔ ανακοίνωσε την απόκτηση του ακινήτου Κτήμα Δηλαβέρη και τη συμμετοχή της στην επένδυση του Project Voria, παραχωρώντας για 60 χρόνια στη North Star το δικαίωμα επιφανείας επί της συγκεκριμένης έκτασης που βρίσκεται στο Μαρούσι ως εισφορά σε είδος, στο πλαίσιο αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ύψους 111,3 εκατ. ευρώ.

Η απόκτηση του εν λόγω ακινήτου και η συμμετοχή στην ΑΜΚ της North Star αποτελούν στρατηγική επιλογή της ΕΤΑΔ, η οποία ενισχύει το χαρτοφυλάκιό της, εντάσσοντας σε αυτό το Κτήμα Δηλαβέρη, το οποίο επί της ουσίας θα επιστρέψει στο Δημόσιο προς αξιοποίηση μετά τη λήξη της διάρκειας του εισφερόμενου δικαιώματος επιφανείας.

Η λουτρόπολη των Μεθάνων

Προς ωρίμανση για τη βέλτιστη αξιοποίησή της βρίσκεται και η λουτρόπολη των Μεθάνων, όπου βρίσκονται οι ιαματικές πηγές Αγίων Αναργύρων και Αγίου Νικολάου. Οι ιαματικές πηγές Μεθάνων αναγνωρίστηκαν το 2019 ως ιαματικές πηγές τουριστικής σημασίας.

Να σημειωθεί ότι στην ευρύτερη περιοχή βρίσκεται και το πρώην Κέντρο Λουτροθεραπείας Αναπήρων Πολέμου (ΚΛΑΠ), ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικής Αμυνας, για το οποίο έχουν διενεργηθεί στο παρελθόν διαγωνισμοί αξιοποίησης.

Μάλιστα, ενδιαφέρον για την εκμετάλλευση του εν λόγω ακινήτου είχαν εκφράσει ξένοι επενδυτές, οι οποίοι προτίθεντο να αξιοποιήσουν και τις ιαματικές πηγές, με απώτερο στόχο τη μετατροπή του ιστορικού ΚΛΑΠ σε λουτρόπολη αντίστοιχου βεληνεκούς με την παγκοσμίως φημισμένη λουτρόπολη στη δυτική Τσεχία, Κάρλοβι Βάρι.

Το συγκεκριμένο project τελικά δεν προχώρησε τότε λόγω εμπλοκής στην αναγνώριση των ιαματικών πόρων της περιοχής.

Η ιαματική πηγή Καϊάφα

Ψηλά στις προτεραιότητες της ΕΤΑΔ σε ό,τι αφορά τα long-term projects που χρήζουν ωρίμανσης βρίσκεται και η ιαματική πηγή Καϊάφα, η οποία εντάσσεται στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 και βρίσκεται στο νότιο μέρος του νομού Ηλείας, 25 χλμ. από την Αρχαία Ολυμπία.

Στόχος είναι η ουσιαστική αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών του ακινήτου και η μετατροπή του σε έναν νέο, διεθνούς ακτινοβολίας, «πράσινο» πόλο ανάπτυξης για όλη την περιοχή με έμφαση στα μοναδικά του χαρακτηριστικά και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους κανόνες προστασίας του μοναδικού οικοσυστήματος.

Το εν λόγω ακίνητο καταλαμβάνει έκταση άνω των 5.000 στρεμμάτων και περιλαμβάνει τη λίμνη Καϊάφα, τις ιαματικές πηγές των Ανιγρίδων Νυμφών και του Γερανίου ή Ατλαντίδων Νυμφών, οι οποίες έχουν αναγνωρισθεί, και τις εγκαταστάσεις ιαματικής θεραπείας, με κεντρική αίθουσα υποδοχής, κυλικείο, ιατρείο, αποδυτήρια, γεώτρηση για την παροχή του ιαματικού νερού, πισίνα υδροθεραπείας που τροφοδοτείται απευθείας από τη γεώτρηση κ.ά. Εντός του ακινήτου που περιλαμβάνεται στο χαρτοφυλάκιο της ΕΤΑΔ βρίσκονται το νησάκι της Αγίας Αικατερίνης, στο οποίο υπάρχουν κτίριο υποδοχής, το ξενοδοχείο «Γεράνιο», το ξενοδοχείο «Ολύμπια», το ξενοδοχείο «Αρήνη», τρία επιμήκη μονώροφα κτίρια (ξενώνες), το εκκλησάκι της Αγίας Αικατερίνης, αποθήκες, λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν ναυταθλητικές δραστηριότητες (θαλάσσιο σκι). Από τα ξενοδοχεία, λειτουργεί μόνο το «Ολύμπια», το οποίο είναι κατηγορίας 2 αστέρων και έχει δυναμικότητα 18 δωματίων, ήτοι 34 κλινών.

Τέλος, στο ακίνητο υπάρχει μια χερσαία έκταση περιμετρικά της λίμνης και εκατέρωθεν της σιδηροδρομικής γραμμής, μεταξύ της οδικής αρτηρίας Ε55 και του κόλπου Κυπαρισσίας που περιλαμβάνει και την παράκτια ζώνη δάσους και αμμοθινών.

Σημειωτέον ότι οι ιαματικές πηγές Καϊάφα ξεχωρίζουν για τα λουτρά τους, αφού οι θεραπευτικές ιδιότητες του νερού της περιοχής είναι γνωστές από την αρχαιότητα -και το καθιστούν ιδανικό για σύγχρονη λουτροθεραπεία- αλλά και από τη μυθολογία, αφού τα σπήλαια των πηγών καταγράφονται ως κατοικίες νυμφών.

Επίκεινται

Με την ανακήρυξη της κοινοπραξίας Evergood Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Επενδύσεων – Γευσήνους ΑΕΒΕ ως προτιμητέου επενδυτή για την Ακτή Βουλιαγμένης, η ΕΤΑΔ ολοκληρώνει έναν διαγωνισμό υψηλής σημασίας που προσέλκυσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον από ηχηρά ονόματα του επιχειρείν.

Υπενθυμίζεται ότι στον εν λόγω διαγωνισμό φακέλους δεσμευτικής προσφοράς υπέβαλαν, επίσης, η Φάις Συμμετοχών Α.Ε., η κοινοπραξία Reds Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ακίνητων και Υπηρεσιών – Αποθήκες Αιγαίου Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία, με διακριτικό τίτλο «Διαγωνιζόμενη Κοινοπραξία Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Ακτής Βουλιαγμένης», και η Air Canteen Α.Ε.

Πέραν του συγκεκριμένου διαγωνισμού, η ΕΤΑΔ δρομολογεί πλέον την αναβίωση των ιστορικών «Ξενία» που δύνανται να λειτουργήσουν ως μοχλός τουριστικής ανάπτυξης και ενίσχυσης των υποδομών φιλοξενίας της χώρας.

Στην κατεύθυνση αυτή, η ΕΤΑΔ προχωρά στην ωρίμανση των υπό διαχείρισή της «Ξενία», με εκείνα σε Δράμα, Κομοτηνή και Κοζάνη να παίρνουν πρώτα τον δρόμο της αξιοποίησης. Σε δεύτερο χρόνο θα ακολουθήσουν διαγωνισμοί για τα «Ξενία» των Δελφών και της Ηγουμενίτσας, οι διαδικασίες για την ωρίμανση των οποίων αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα.

Ως προς το «Ξενία» Ηγουμενίτσας, η ΕΤΑΔ έχει παραχωρήσει το ακίνητο στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έως το 2027, ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αναμένεται να κινήσει διαδικασίες για να το επανεντάξει στο χαρτοφυλάκιό της, καθώς, έπειτα από αυτοψία που έκανε προ μηνών, διαπιστώθηκε εκτεταμένη εικόνα εγκατάλειψης, κατά παράβαση των όρων της αρχικής σύμβασης του 1997.

Η ΕΤΑΔ έχει υπό διαχείριση 29 «Ξενία», εκ των οποίων κάποια είναι ήδη μισθωμένα και οκτώ είναι ελεύθερα και διαθέσιμα προς αξιοποίηση (Κοζάνης, Δράμας, Κομοτηνής, Επιδαύρου, Δελφών, Λιμένα Θάσου, Βυτίνας, Καλεντζίου ξενώνας «Ερύμανθος»).

Ενδεικτικά, το «Ξενία» Ανδρου, το πρώτο ξενοδοχείο που σχεδίασε και έχτισε ο Αρης Κωνσταντινίδης, είναι χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο μνημείο από το 2011 και, σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΤΑΔ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον δήμο Ανδρου για την αξιοποίηση του εν λόγω ακινήτου.

Υπενθυμίζεται ότι μέσα στο καλοκαίρι η ΕΤΑΔ και η Περιφέρεια Αττικής υπέγραψαν σύμβαση παραχώρησης του κλειστού ολυμπιακού γηπέδου Φαλήρου. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται και η ανάπλαση του Τάε Κβον Ντο και η πλήρης μετατροπή της υφιστάμενης εγκατάστασης σε ένα υπερσύγχρονο εκθεσιακό, συνεδριακό και συναυλιακό κέντρο, το οποίο θα μπορεί να φιλοξενεί εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου, τόσο στον τομέα του πολιτισμού όσο και στον τομέα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και του τουρισμού. Βάσει του σχεδιασμού, έως τον Ιούνιο του 2026 θα έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες, εξέλιξη που θα σηματοδοτήσει την εκκίνηση της διαδικασίας για τη μετατροπή των ολυμπιακών εγκαταστάσεων του Τάε Κβον Ντο σε ένα υπερσύγχρονο συνεδριακό και συναυλιακό κέντρο υψηλών προδιαγραφών.