Ευ. Μυτιληναίος: Ως το 2030 θα παράγουμε μόνο πράσινο αλουμίνιο

Ως το 2030 θα παράγουμε μόνο πράσινο αλουμίνιο, δηλαδή αλουμίνιο που έχει παραχθεί με αξιοποίηση αποκλειστικά πράσινης ενέργειας, ανέφερε απόψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της MYTILINEOS Ευάγγελος Μυτιληναίος σε διαδικτυακό συνέδριο που διοργάνωσε η εταιρεία με θέμα «Net Zero Action: From challenge to opportunity for accelerated & sustainable value creation».