Eurogroup: Με καθυστέρηση η τηλεδιάσκεψη λόγω επαφών - Σεντένο: «Πολύ κοντά σε συμφωνία»

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίoυ

Συγκεκριμένα, ο Μάριο Σεντένο δήλωσε: «καθώς ξεκινάμε και πάλι την τηλεδιάσκεψη του eurogroup, διακυβεύονται πολλά. Καλώ όλους τους Υπουργούς Οικονομικών να συμφωνήσουμε σε ένα γεναίο και φιλόδοξο πλάνο για να θωρακίσουμε τις οικονομίες μας, εις απάντηση σε αυτή την κοινή απειλή: ένα δίχτυ ασφαλείας για να προστατεύουσουμε τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και τις οικονομίες των Κρατών Μελών. Ένα πλάνο που μας δίνει ελπίδα να ξεπεράσουμε την κρίση, όσο βυθιζόμαστε προς την ύφεση».

«Είμαστε σε όλο αυτό όλοι μαζί", σημειώνει. Όλοι σε lockdown, με απώλειες που αυξάνονται με την ώρα και χωρίς τέλος ενόψει. Κάθε μέρα ενθυμούμαστε ότι αυτός ο ιός είναι τυφλός σε σημαίες, φύλο, χρώμα, ή κοινωνικές τάξεις". "Δεν υπάρχουν επιβάτες της πρώτης γραμμής, ή κολυμπάμε όλοι ή βυθιζόμαστε. Είναι μια πραγματική κατάσταση εκτάκτου ανάγκης", προειδοποιεί. "Αυτό είναι παγκόσμιο».

«Τα καλά νέα είναι ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία. Πιστεύω, ακόμα πιστεύω ότι αυτή τη φορά θα αρθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων και θα δείξουμε το αναγκαίο πνεύμα συμβιβασμού που είναι το θεμέλειο της Ένωσής μας», τονίζει.

We are very close to an agreement. I trust - I still trust - that this time we will ALL rise to the occasion. And show the necessary spirit of compromise, which is the bedrock of our Union #Eurogroup#COVID?19pic.twitter.com/C6TVYSbIET