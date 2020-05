Eurostat: Aύξηση 1,3% μεταξύ του 2oυ εξαμήνου 2018 - 2ου εξαμήνου 2019 για τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ -5,8% στην Ελλάδα

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

Στην Ελλάδα οι τιμές ενέργειας για ηλεκτρική ενέργεια ανέρχονται στα 15,5 ευρώ ανά 100 kWh, ή 18,9 ευρώ σε PPS, μείωση -5,8 ετησίως για την ίδια περίοδο. Το μερίδιο των φόρων και των εισφορών στη μέση τιμή είναι 23%.

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ελλάδα ανέρχονται σε 5,9 ευρώ ανά 100 kWh το 2ο εξάμηνο του 2019 ή 7,1 ευρώ σε PPS, μείωση -10,2% σε ένα χρόνο. Το μερίδιο των φόρων και των εισφορών στη μέση τιμή είναι 8%.

Σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2019 κυμαίνονταν από 10 ευρώ ανά 100 kWh στη Βουλγαρία έως περίπου 30 ευρώ ανά 100 kWh στη Δανία, το Βέλγιο και τη Γερμανία.

Οι τιμές του οικιακού φυσικού αερίου αυξήθηκαν κατά 1,7% κατά μέσο όρο στην ΕΕ μεταξύ του δεύτερου εξαμήνου του 2018 και του 2019, περίπου 0,4 ποσοστιαίες μονάδες περισσότερο από το συνολικό ποσοστό πληθωρισμού (ΕνΔΤΚ) κατά την ίδια περίοδο, σε 7,2 ευρώ ανά 100 kWh.

Ωστόσο, αυτό εξακολουθεί να είναι 0,3 ευρώ ανά 100 kWh χαμηλότερο από το δεύτερο εξάμηνο του 2013, την κορυφή των τιμών του φυσικού αερίου τα τελευταία δέκα χρόνια.

Μεταξύ των κρατών μελών, οι τιμές του φυσικού αερίου των νοικοκυριών το δεύτερο εξάμηνο του 2019 κυμαίνονταν από κάτω από 4 ευρώ ανά 100 kWh στη Ρουμανία, την Ουγγαρία και τη Λετονία έως περίπου 9-10 ευρώ ανά 100 kWh στην Ιταλία, τις Κάτω Χώρες και την Ισπανία και σχεδόν 12 ευρώ ανά 100 kWh στη Σουηδία.

Οι φόροι και οι εισφορές στην ΕΕ αποτελούν το 41% ??της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας που κατέβαλαν τα νοικοκυριά το δεύτερο εξάμηνο του 2019 και το 31% της τιμής του φυσικού αερίου.

Σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, η υψηλότερη αύξηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών σε εθνικό νόμισμα μεταξύ του δεύτερου εξαμήνου του 2018 και του δεύτερου εξαμήνου του 2019 σημειώθηκε στις Κάτω Χώρες (+ 19,6%), ακολουθούμενη από τη Λιθουανία (+ 14,3%), την Τσεχία ( + 11,0%) και Ρουμανία (+ 10,1%).

Παρατηρήθηκαν μειώσεις σε δέκα χώρες, με τις μεγαλύτερες μεταβολές στη Δανία (-6,3%) ακολουθούμενες από την Ελλάδα (-5,8%), την Πορτογαλία (-4,9%) και τη Βουλγαρία (-4,7%).

Εκφρασμένες σε ευρώ, οι μέσες τιμές ηλεκτρικού ρεύματος των νοικοκυριών το δεύτερο εξάμηνο του 2019 ήταν χαμηλότερες στη Βουλγαρία (9,6 ευρώ ανά 100 kWh), την Ουγγαρία (11,0 ευρώ) και τη Λιθουανία (12,5 ευρώ) και την υψηλότερες στη Δανία (29,2 ευρώ), τη Γερμανία (28,7 ευρώ) ) και το Βέλγιο (28,6 €). Η μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ ήταν 21,6 € ανά 100 kWh.

Σε πρότυπα αγοραστικής δύναμης (PPS), μια κοινή αναφορά που εξαλείφει τις γενικές διαφορές επιπέδου τιμών μεταξύ των χωρών, φαίνεται ότι οι χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών βρέθηκαν στη Φινλανδία (14,4 PPS ανά 100 kWh) και στο Λουξεμβούργο (14,6), ακολουθούμενη από τη Μάλτα (15.4), Γαλλία (17.5), Σουηδία (17.6), Εσθονία (18.2), Ουγγαρία και Κάτω Χώρες (και οι δύο 18.3). Οι υψηλότερες τιμές σε PPS καταγράφηκαν στη Ρουμανία (27,8), στη Γερμανία (26,8), στην Ισπανία (26,2), στην Πορτογαλία (26,0), στο Βέλγιο (25,9), στην Τσεχία (25,5) και στην Κύπρο (25,1).

Το μερίδιο των φόρων και των εισφορών στις συνολικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών διέφερε σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών, από τα δύο τρίτα στη Δανία (64%) και πάνω από το μισό στη Γερμανία (54%) έως μόνο 6% στη Μάλτα.

Κατά μέσο όρο στην ΕΕ, οι φόροι και οι εισφορές αντιπροσώπευαν το 41% ??των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών το δεύτερο εξάμηνο του 2019.

Μεταξύ του δεύτερου εξαμήνου του 2018 και του δεύτερου εξαμήνου του 2019, οι τιμές φυσικού αερίου σε εθνικό νόμισμα αυξήθηκαν σε έντεκα κράτη μέλη.

Οι υψηλότερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στην Ισπανία (+ 16,7%), ακολουθούμενες από την Κροατία (+ 12,9%), τις Κάτω Χώρες (+ 12,1%) και τη Γαλλία (+ 10,0%). Αντίθετα, οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στη Λετονία (-22,0%), τη Δανία (-15,5%), την Ελλάδα (-10,2%) και το Βέλγιο (-8,3%)

Σε ευρώ, οι μέσες τιμές φυσικού αερίου το δεύτερο εξάμηνο του 2019 ήταν κάτω από 5 ευρώ ανά 100 kWh στη Ρουμανία και την Ουγγαρία (και τα 3,3 ευρώ ανά 100 kWh), τη Λετονία (3,5), την Κροατία, τη Λιθουανία και το Λουξεμβούργο (από 4,1 ευρώ) , Εσθονία και Βουλγαρία (από 4,5), Πολωνία (4,7) και Σλοβακία (4,8).

Τιμές φυσικού αερίου άνω των 10 ευρώ ανά 100 kWh καταγράφηκαν στη Σουηδία (11,7 ευρώ) και στην Ισπανία (10,2), ακολουθούμενες από τις Κάτω Χώρες (9,7 ευρώ), την Ιταλία (9,3 ευρώ) και τη Γαλλία (8,4 ευρώ).

Η μέση τιμή φυσικού αερίου στην ΕΕ ήταν 7,2 € ανά 100 kWh.

Προσαρμοσμένη για αγοραστική δύναμη (PPS) η χαμηλότερη τιμή φυσικού αερίου νοικοκυριού καταγράφηκε στο Λουξεμβούργο (3,4 PPS ανά 100 kWh), μπροστά από τη Λετονία (5,0), το Βέλγιο (5,2), Γερμανία (5,5) καθώς και Ουγγαρία (5,6), Εσθονία (5,8) και Δανία (5,9).

Αντίθετα, οι υψηλότερες τιμές παρατηρήθηκαν στην Ισπανία (11,2), στη Σουηδία (9,9), στην Ιταλία (9,5), στην Πορτογαλία (9,3) και στη Βουλγαρία (9,0).

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2019, οι φόροι και οι εισφορές αποτελούν το μεγαλύτερο μερίδιο της τιμής του φυσικού αερίου για τα νοικοκυριά στη Δανία (60% της τιμής του φυσικού αερίου των νοικοκυριών) και στις Κάτω Χώρες (54%).

Ακολούθησαν η Σουηδία (43%), η Ιταλία (35%), η Εσθονία και η Σλοβενία ??(και οι δύο 30%).

Στο αντίθετο άκρο της κλίμακας, τα μικρότερα μερίδια καταγράφηκαν στην Ελλάδα (8%), το Λουξεμβούργο (10%), τη Ρουμανία (16%), τη Σλοβακία, τη Βουλγαρία και την Ιρλανδία (όλες 17%). Σε επίπεδο ΕΕ, οι φόροι και οι εισφορές αντιπροσώπευαν κατά μέσο όρο σχεδόν το ένα τρίτο (31%) των τιμών φυσικού αερίου των νοικοκυριών το δεύτερο εξάμηνο του 2019.