Eurostat: Αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,1% και της απασχόλησης κατά 0,3% στην ευρωζώνη το 4ο τρίμηνο του 2019

Το εποχικά διορθωμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,1% τόσο στη ζώνη του ευρώ (EA19) όσο και στην ΕΕ των 27 και κατά 0,8 στην Κύπρο κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2019, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

Το τρίτο τρίμηνο του 2019, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,3% και στις δύο ζώνες και κατά 0,5% στην Κύπρο και κατά 0,6% στην Ελλάδα.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το εποχικά διορθωμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,9% στη ζώνη του ευρώ, κατά 1,2% στην ΕΕ των 27 και κατά 3,2% στην Κύπρο το τέταρτο τρίμηνο του 2019, μετά + 1,2%, + 1,5% και + 3,3% αντίστοιχα το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ αυξήθηκε κατά 2,3% στην Ελλάδα. Τα στοιχεία του 3ου τριμήνου είναι τα τελευταία διαθέσιμα για την Ελλάδα.

Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2019, το ΑΕΠ στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκε κατά 0,5% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (μετά + 0,5% και κατά το τρίτο τρίμηνο του 2019). Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,3% (μετά από + 2,1% το προηγούμενο τρίμηνο).

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ετήσιας ανάπτυξης για το 2019, βάσει τριμηνιαίων στοιχείων, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,2% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,4% στην ΕΕ

Εν τω μεταξύ, ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε κατά 0,3% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,2% στην ΕΕ27 κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2019, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το τρίτο τρίμηνο του 2019, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,1% και στις δύο ζώνες. Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 1,0% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,9% στην ΕΕ27 το τέταρτο τρίμηνο του 2019, μετά από + 1,0% και + 0,8% αντίστοιχα το τρίτο τρίμηνο του 2019. Με μια εκτίμηση της ετήσιας ανάπτυξης για το 2019, βάσει τριμηνιαίων στοιχείων, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 1,1% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,0% στην ΕΕ27.