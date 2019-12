Eurostat: Αύξηση του χειμερινού τουρισμού στην ΕΕ, μείωση σε Ελλάδα και Μάλτα

Αύξηση του χειμερινού τουρισμού στα Κράτη Μέλη της ΕΕ, περιλαμβανομένης της Κύπρου, καταγράφει η Eurostat για την περίοδο 2018 - 2019.

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Eurostat, σε σύγκριση με τη χειμερινή περίοδο 2017-2018, οι τουρίστες πέρασαν 18,9 εκατομμύρια περισσότερες νύχτες (+ 2,6%) σε ξενοδοχεία και παρόμοιες εγκαταστάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) κατά τη χειμερινή περίοδο 2018-2019.

Ο χειμερινός τουρισμός αυξήθηκε σε 25 από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ με διαθέσιμα στοιχεία. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στη Ρουμανία (+ 8,6%), ακολουθούμενη από την Κροατία (+ 7,4%), την Πολωνία (+ 7,3%), τη Σλοβακία και την Κύπρο (και οι δύο κοντά στο +7,0%).

Μόνο δύο κράτη μέλη της ΕΕ ανέφεραν μείωση: Ελλάδα (-8,3%) και Μάλτα (-3,5%).

Οι πιο δημοφιλείς προορισμοί της ΕΕ για τουρίστες από όλο τον κόσμο που ταξίδευαν εκτός της χώρας διαμονής τους κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου 2018-2019 ήταν η Ισπανία (η οποία αντιπροσώπευε το 20% όλων των διανυκτερεύσεων μη κατοίκων σε ξενοδοχεία της ΕΕ και παρόμοιες εγκαταστάσεις), η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο (από 12%), η Αυστρία (10%), η Γερμανία και η Γαλλία (από 9%).

Ο χειμερινός τουρισμός σε αυτές τις έξι χώρες αντιπροσώπευε σχεδόν τα τρία τέταρτα (72%) όλων των διανυκτερεύσεων των μη κατοίκων σε ξενοδοχεία της ΕΕ και παρόμοιες εγκαταστάσεις.