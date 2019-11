Eurostat: Μικρή αύξηση στις τιμές ενέργειας στην ΕΕ το πρώτο μισό του 2019

Οι μέσες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, αυξήθηκαν ελαφρώς σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2018 (20 ευρώ ανά 100 kWh) και διαμορφώθηκαν σε 21 ευρώ ανά 100 kWh, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat , η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίoυ

Σύμφωνα με την Eurostat, οι μέσες τιμές του φυσικού αερίου στην ΕΕ ήταν σταθερές και ανήλθαν στα 6 ευρώ ανά 100 kWh κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019.

?Επιπλέον, η Eurostat καταγράφει ότι η Κύπρος έχει την 7η πιο ακριβή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με 0,2203 ευρώ ανά kWh (0,172 χωρίς φόρους και εισφορές). Η Ελλάδα κατατάσσεται ως η 12η λιγότερο ακριβή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με 0,1650 ευρώ ανά kWh (0,139 εξαιρουμένων των φόρων και των εισφορών).

Αναλυτικά, οι φόροι και οι εισφορές αντιστοιχούσαν σε περισσότερο από το ένα τρίτο (37%) των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος που χρεώθηκαν σε νοικοκυριά στην ΕΕ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019. Για τους λογαριασμούς φυσικού αερίου, το αντίστοιχο μερίδιο ήταν 27%.

Μεταξύ του πρώτου εξαμήνου του 2018 και του πρώτου εξαμήνου του 2019 οι μεγαλύτερες μειώσεις των τιμών ηλεκτρικού ρεύματος των νοικοκυριών σε εθνικά νομίσματα καταγράφονται στη Δανία (-4,3%) και στην Πορτογαλία (-4,1%), ακολουθούμενες από την Πολωνία (-3,1%) και την Ελλάδα (-1,3%).

Αντίθετα, η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στις Κάτω Χώρες (+20,3%), έναντι της Κύπρου (+ 16,4%), της Λιθουανίας (+ 14,4%) και της Τσεχίας (+ 12,0%).

Οι χαμηλότερες μέσες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών το πρώτο εξάμηνο του 2019 εκφρασμένες σε ευρώ καταγράφονται στη Βουλγαρία (9,9 ευρώ ανά 100 kWh), την Ουγγαρία (11,2 ευρώ) και τη Λιθουανία (12,5 ευρώ) και οι υψηλότερες στη Γερμανία (30,9 ευρώ) ) και το Βέλγιο (28,4 ευρώ).

Μεταξύ του πρώτου εξαμήνου του 2018 και του πρώτου εξαμήνου του 2019 οι μεγαλύτερες μειώσεις στις τιμές των νοικοκυριών σε εθνικό νόμισμα καταγράφονται στη Δανία (-1,7%), στην Ουγγαρία (-1,6%) και στην Αυστρία (-1,3%). Αντίθετα, η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στη Βουλγαρία (+ 18,3%), έναντι της Λετονίας (+ 15,8%) και της Εσθονίας (+ 14,2%).

Οι χαμηλότερες μέσες τιμές αερίου νοικοκυριών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 καταγράφονται στην Ουγγαρία και τη Ρουμανία (από 3,5 ευρώ ανά 100 kWh) και ακολουθεί η Κροατία (3,8 ευρώ). Οι υψηλότερες καταγράφονται στη Σουηδία (11,8 ευρώ), και ακολουθούν οι Κάτω Χώρες (9,2 ευρώ) και η Δανία (€ 8,6).