Εurostat: Πτώση -2,1% στις κατασκευές στην ευρωζώνη το Φεβρουάριο, -1,6% στην ΕΕ

Τον Φεβρουάριο του 2021 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2021, η εποχικά προσαρμοσμένη παραγωγή στον κατασκευαστικό τομέα μειώθηκε κατά 2,1% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,6% στην ΕΕ, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίoυ

Τον Ιανουάριο του 2021, η παραγωγή στον τομέα των κατασκευών αυξήθηκε κατά 0,8% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,0% στην ΕΕ. Τον Φεβρουάριο του 2021 σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2020, η παραγωγή στις κατασκευές μειώθηκε κατά 5,8% στη ζώνη του ευρώ και κατά 5,4% στην ΕΕ.

Αναλυτικά, στη ζώνη του ευρώ τον Φεβρουάριο του 2021, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2021, τα δημόσια έργα μειώθηκαν κατά 3,4% και η κατασκευή κτιρίων κατά 1,9%. Στην ΕΕ, τα δημόσια έργα μειώθηκαν κατά 3,2% και οι κατασκευές κτιρίων κατά 1,3%.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, οι μεγαλύτερες μειώσεις στην παραγωγή στον τομέα των κατασκευών σημειώθηκαν στην Ουγγαρία (-11,7%), στην Πολωνία (-6,9%), στη Γαλλία και στη Σλοβακία (και οι δύο -6,0%). Στην Κύπρο η πτώση ήταν -0,9%. Αυξήσεις παρατηρήθηκαν στη Σουηδία (+ 9,2%), την Αυστρία (+ 8,8%), τη Ρουμανία (+ 2,3%) και τη Βουλγαρία (+ 0,2%). Στην Ελλάδα σημειώθηκε αύξηση κατά 2,2%.

Στη ζώνη του ευρώ τον Φεβρουάριο του 2021, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2020, τα δημόσια έργα μειώθηκαν κατά 10,4% και οι κατασκευές κτιρίων κατά 4,8%. Στην ΕΕ, τα δημόσια έργα μειώθηκαν κατά 9,8% και οι κατασκευές κτιρίων κατά 4,1%.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, παρατηρήθηκαν οι μεγαλύτερες μειώσεις στην παραγωγή στις κατασκευές στη Σλοβακία (-24,4%), στην Πολωνία (-18,1%) και στην Ισπανία (-17,1%). Στην Ελλάδα η πτώση ήταν -0,9% και στην Κύπρο -2,2%. Αυξήσεις σημειώθηκαν στη Σουηδία (+ 5,8%), στην Αυστρία (+ 3,6%) και στη Ρουμανία (+ 1,6%).

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τη Eurostat, το 2020, σημειώθηκαν πέντε κορυφές στον αριθμό των απουσιών από την εργασία στην ΕΕ: οι συνηθισμένες αρχές Ιανουαρίου, μέσα Αυγούστου και τέλη Δεκεμβρίου, καθώς και δύο ακόμη αιχμές τον Απρίλιο και τον Νοέμβριο λόγω της πανδημίας covid19. Την εβδομάδα 15 του Απριλίου 2020, αναφέρθηκαν 34,0 εκατομμύρια περισσότερες απουσίες σε σύγκριση με τον μέσο όρο της εβδομάδας 2015-2019. Αν και λίγο πιο ήπια, μια πέμπτη κορυφή σημειώθηκε την εβδομάδα 46 του Νοεμβρίου 2020, όταν καταγράφηκαν 6,7 εκατομμύρια περισσότερες απουσίες σε σύγκριση με τον μέσο όρο 2015-2019.

Η αύξηση των απουσιών εργασίας στην ΕΕ το 2020 οφείλεται κυρίως στην αύξηση των προσωρινών απολύσεων. Τα επίπεδα προσωρινών απολύσεων ήταν σχετικά σταθερά σε περίπου 0,5 εκατομμύρια άτομα πριν από το 2020, με εξαίρεση το 2009 όταν αυξήθηκαν σε 1,0 εκατομμύρια άτομα.

Ωστόσο, το πρώτο τρίμηνο του 2020, 3,0 εκατομμύρια άτομα απουσίαζαν από την εργασία λόγω προσωρινής απόλυσης. Το επόμενο τρίμηνο (2ο τρίμηνο 2020), ο αριθμός αυτός αυξήθηκε ακόμη πιο έντονα, σχεδόν πέντε φορές και έφτασε τα 13,8 εκατομμύρια. Το τρίτο τρίμηνο του 2020, ο αριθμός των προσωρινών απολύσεων μειώθηκε απότομα σε 2,0 εκατομμύρια. Ωστόσο, αυτό ήταν ακόμα πολύ περισσότερο από ό, τι πριν από την πανδημία (0,3 εκατομμύρια το τρίμηνο του 2019). Το τέταρτο τρίμηνο του 2020, ο αριθμός των προσωρινών απολύσεων ανέκαμψε σε επίπεδο παρόμοιο με το ξεκίνημα του έτους (Q1 2020) και έφτασε τα 3,1 εκατομμύρια.