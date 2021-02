Eurostat: Στο 0,9% ο ετήσιος πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ τον Ιανουάριο του 2021 - Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ελλάδα

Ο ετήσιος πληθωρισμός της ζώνης του ευρώ αναμένεται να είναι 0,9% τον Ιανουάριο του 2021, από -0,3% τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με σημερινή εκτίμηση της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός αναμένεται να έχουν το υψηλότερο ετήσιο ποσοστό τον Ιανουάριο (1,5%, σε σύγκριση με 1,3% το Δεκέμβριο), ακολουθούμενα από υπηρεσίες (1,4%, έναντι 0,7% το Δεκέμβριο ), μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (1,4%, σε σύγκριση με -0,5% το Δεκέμβριο) και ενέργεια (-4,1%, σε σύγκριση με -6,9% το Δεκέμβριο).

Στην Κύπρο ο πληθωρισμός ήταν -0,6% τον Ιανουάριο 2021, από -0,8% τον Δεκέμβριο του 2020, ενώ ένα χρόνο νωρίτερα ήταν + 0,7%.

Στην Ελλάδα ο πληθωρισμός ήταν -2,3% τον Ιανουάριο 2021, έναντι -2,4% τον Δεκέμβριο του 2020, ενώ ένα χρόνο νωρίτερα ήταν + 1,1%.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την Eurostat, τον Δεκέμβριο του 2020, οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία αυξήθηκαν κατά 0,8% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,9% στην ΕΕ, σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2020.

Τον Νοέμβριο του 2020, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,4% τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ. Τον Δεκέμβριο του 2020, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2019, μειώθηκαν κατά 1,1% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,0% στην ΕΕ. Οι μέσες ετήσιες τιμές παραγωγού στη βιομηχανία για το έτος 2020, σε σύγκριση με το 2019, μειώθηκαν κατά 2,6% στη ζώνη του ευρώ και κατά 2,4% στην ΕΕ.

Ση μηνιαία βάση, τιμές παραγωγού στη βιομηχανία στη ζώνη του ευρώ τον Δεκέμβριο του 2020, σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2020, αυξήθηκαν κατά 2,2% στον τομέα της ενέργειας, κατά 0,4% για τα ενδιάμεσα αγαθά και κατά 0,1% για τα κεφαλαιουχικά αγαθά και για τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά, ενώ οι τιμές παρέμειναν σταθερές για τα ανθεκτικά καταναλωτικά αγαθά. Οι τιμές στο σύνολο της βιομηχανίας εκτός της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 0,3%.

Στην ΕΕ, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 2,5% στον ενεργειακό τομέα, κατά 0,5% για τα ενδιάμεσα προϊόντα και κατά 0,2% για τα κεφαλαιουχικά αγαθά, ενώ παρέμειναν σταθερές για ανθεκτικά και για μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά. Οι τιμές στο σύνολο της βιομηχανίας εκτός της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 0,2%.

Οι υψηλότερες αυξήσεις στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία σημειώθηκαν στην Ιρλανδία (+ 6,8%), τη Λιθουανία (+ 1,9%), τη Δανία και τη Ρουμανία (και οι δύο + 1,7%), ενώ η μόνη μείωση παρατηρήθηκε στη Μάλτα (-0,1%). Στην Κύπρο οι τιμές παρέμειναν σταθερές (0,0%) και στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά + 1,2%.

Σε ετήσια βάση, οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία στη ζώνη του ευρώ τον Δεκέμβριο του 2020, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2019, μειώθηκαν κατά 4,9% στον τομέα της ενέργειας, κατά 0,6% για τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά και κατά 0,2% για τα ενδιάμεσα προϊόντα, ενώ οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,8% για τα καιφαλαιουχικά αγαθά και κατά 1,3% για ανθεκτικά καταναλωτικά αγαθά. Οι τιμές στο σύνολο της βιομηχανίας εκτός της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 0,1%.

Στην ΕΕ, οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία μειώθηκαν κατά 4,8% στον ενεργειακό τομέα και κατά 0,5% για τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά, ενώ οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,2% για τα ενδιάμεσα αγαθά, κατά 1,0% για τα κεφαλαιουχικά αγαθά και κατά 1,4% για τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά . Οι τιμές στο σύνολο της βιομηχανίας εκτός της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 0,3%.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (-6,0%), τη Λιθουανία (-5,7%) και την Κύπρο (-5,4%), ενώ οι υψηλότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Ιρλανδία (+ 5,8%), την Ουγγαρία (+ 2,4% ) και Μάλτα (+ 1,7%)