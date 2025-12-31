ΕΒΕΑ: Επιστολή προς τις επιχειρήσεις για την ετήσια ανανέωση 2026 της εξαγωγικής επωνυμίας - Real.gr

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 ξεκινάει η ετήσια διαδικασία ανανέωσης έτους 2026 της εξαγωγικής επωνυμίας την οποία, όπως επισημαίνει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, μπορούν να πραγματοποιήσουν οι επιχειρηματίες μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας https://contact.acci.gr/cases/eidika-mitroa/ και να προβληθούν, στον ηλεκτρονικό Οδηγό Ελλήνων Εξαγωγέων του ΕΒΕΑ (https://exporters.acci.gr).

Το κόστος της ανανέωσης ανέρχεται στο ποσό των 10 ευρώ ετησίως και επισημαίνεται ότι για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να ανανεώσουν θα απαιτηθεί η ταμειακή ενημερότητα για το τρέχον έτος, της συνδρομής του επιμελητηρίου στο οποίο ανήκουν.

Επίσης, μετά την ολοκλήρωση της ανανέωσης οι επιχειρήσεις θα μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να αιτηθούν τη χορήγηση πιστοποιητικού εξαγωγέα ελληνόγλωσσου ή ξενόγλωσσου με κόστος 5 ευρώ και 10 ευρώ αντίστοιχα. Για περιπτώσεις επιχειρήσεων που ανήκουν βάσει έδρας έκτος της περιφέρειας Αθηνών, δεν είναι δυνατή η χορήγηση του ανωτέρω πιστοποιητικού αλλά η καταχώρηση τους πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο για διαφημιστικούς λόγους προβολής στην ιστοσελίδα του επιμελητηρίου.

Τα μέλη του Ειδικού Μητρώου Εξαγωγέων του ΕΒΕΑ, προβάλλονται μέσω του ηλεκτρονικού Οδηγού Ελλήνων Εξαγωγέων και επιπλέον, είναι σε θέση να διαμορφώνουν και να επεξεργάζονται οι ίδιοι το προφίλ της επιχείρησής τους, προσθέτοντας νέα, ανακοινώσεις, φωτογραφίες, λογότυπα και πολλά επιπλέον στοιχεία της επιχείρησής τους, στο mini-website που θα διατηρούν εκεί. Η είσοδος των μελών στην περιοχή διαχείρισης, γίνεται μέσω των κωδικών ΓΕΜΗ της επιχείρησης.

Οι εξαγωγείς πρέπει να επισκεφθούν από 1.1.2026 την ηλεκτρονική υπηρεσία https://contact.acci.gr/cases/eidika-mitroa/ μέσω της οποίας μπορούν να ανανεώσουν για το έτος 2026 και να εκδώσουν πιστοποιητικό εξαγωγέα ελληνόγλωσσο ή ξενόγλωσσο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επισκεφθούν την ηλεκτρονική σελίδα του ΕΒΕΑ.