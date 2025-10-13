Ευλογιά αιγοπροβάτων: Τα 8 μέτρα της ομάδας εργασίας του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης – Ξεπέρασαν τις 327.000 οι θανατώσεις ζώων - Real.gr

Με οκτώ επιπλέον μέτρα που υπέβαλε η Ομάδας Εργασίας για τη διαχείριση της επιζωοτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, ενισχύεται το πλαίσιο βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ζωονόσου που αποφασίστηκε στην κυβερνητική σύσκεψη που έγινε υπό τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εκπρόσωπο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα επιπρόσθετα μέτρα είναι τα εξής:

– Διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των σταθμών απολύμανσης, ώστε να εξυπηρετούνται περισσότερα οχήματα μεταφοράς ζώντων ζώων, ζωοτροφών και γάλακτος, με στόχο τη μείωση του μικροβιακού φορτίου. Παράλληλα, προτείνεται η εξέταση δυνατότητας οικονομικής στήριξης των κτηνοτρόφων για τα έξοδα απολύμανσης.

– Εντατικοποίηση της επιτήρησης και της αστυνόμευσης των μέτρων, με επιτάχυνση των διαδικασιών επιβολής κυρώσεων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ή απόκρυψης κρουσμάτων.

– Προτείνεται, επίσης, η μη αποζημίωση των κτηνοτρόφων που παραβαίνουν τα μέτρα και η παραπομπή των σχετικών υποθέσεων στις αρμόδιες αρχές και στην Εισαγγελία, ώστε να υπάρξει αποτρεπτική ισχύς έναντι κάθε παράβασης.

– Δημιουργία μόνιμου μηχανισμού ετοιμότητας για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση λοιμωδών νοσημάτων. Ο μηχανισμός αυτός θα περιλαμβάνει:

* Μόνιμη επιτήρηση των μετακινήσεων παραγωγικών ζώων με τη χρήση drones,

* Μηχανισμό άμεσης προμήθειας υλικών και εξοπλισμού,

* Ενίσχυση του κτηνιατρικού προσωπικού των Περιφερειών και των αρμόδιων υπηρεσιών.

– ‘Αμεση καταγραφή, φωτογράφηση, δέσμευση και κατάλληλη υγειονομική διαχείριση των ζωοτροφών στις μολυσμένες εκτροφές, με στόχο την αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης του ιού.

– Δημοσίευση στοιχείων σχετικά με την εξέλιξη της επιζωοτίας, όπως οι ημερομηνίες και ο αριθμός των εστιών ανά Περιφερειακή Ενότητα. Η πλήρης διαφάνεια και η έγκαιρη ενημέρωση κρίνονται απαραίτητες, τόσο για την επιστημονική κοινότητα όσο και για την αφύπνιση και εγρήγορση του παραγωγικού κόσμου.

– Διοργάνωση νέου κύκλου ενημέρωσης για τα μέτρα βιοασφάλειας, με προτεραιότητα στις περιοχές που έχουν πληγεί από την ευλογιά. Οι δράσεις αυτές θα αποσκοπούν στη διαρκή εκπαίδευση των κτηνοτρόφων και στην ενίσχυση της συνεργασίας με τις τοπικές κτηνιατρικές αρχές.

– Συγκρότηση επιστημονικής επιτροπής με αντικείμενο την τεκμηριωμένη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των διαθέσιμων, από την ΕΕ, εμβολίων, το επίπεδο και τη διάρκεια ανοσίας, τη διαθεσιμότητα, καθώς και τις οικονομικές επιπτώσεις από την ενδεχόμενη εφαρμογή εμβολιαστικού σχήματος έναντι του τρέχοντος συστήματος αντιμετώπισης και εκρίζωσης του νοσήματος.

– ‘Αμεση θανάτωση και καταστροφή των μολυσμένων κοπαδιών, αμέσως μετά τη λήψη θετικού εργαστηριακού αποτελέσματος, εντός 72 ωρών και το αργότερο εντός τεσσάρων ημερών, σε όλες τις Περιφέρειες. Το μέτρο αυτό θεωρείται κρίσιμο για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου.

Η πορεία της Ευλογιάς

Σύμφωνα με τα στοιχεία που γνωστοποίησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξη και Τροφίμων από τον Αύγουστο του 2024 έως τον Σεπτέμβριο του 2025 έχουν εξεταστεί συνολικά 2.949 δείγματα και εντοπίστηκαν 328 κρούσματα σε συνολικά 1.568 εκτροφές.

Σημειώνεται ότι τα το Σεπτέμβριο του 2025 καταμετρήθηκαν 328 νέα κρούσματα, ποσοστό που αποτελεί το υψηλότερο μηνιαίο σύνολο από την έναρξη της επιδημίας.

Οι Περιφερειακές Ενότητες με τη μεγαλύτερη διασπορά είναι η Λάρισα με 212 κρούσματα σε 308 εκτροφές, η Ξάνθη με 172 κρούσματα, ο Έβρος με 155 και ακολουθούν η Μαγνησία με 113 και η Ροδόπη με 111.

Αυξημένες καταγραφές παρουσιάζονται και στη Δυτική Ελλάδα, με 88 κρούσματα στην Αχαΐα και 40 στην Αιτωλοακαρνανία, ενώ εστίες εντοπίζονται και στην Κεντρική Μακεδονία, κυρίως στις Σέρρες (69) και στην Πιερία (16).

Τέλος, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία του ΥΠΑΑΤ, μέχρι σήμερα έχουν θανατωθεί περισσότερα από 327.000 ζώα.

Ο αριθμός αυτός αυξήθηκε τους τελευταίους μήνες, μιας και τον Ιούλιο έγιναν 58.441 θανατώσεις, τον Αύγουστο 55.151 και τον Σεπτέμβριο 65.014, με τους τρεις αυτούς μήνες να αντιστοιχούν σχεδόν στο μισό των συνολικών απωλειών.