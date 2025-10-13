Ευρωπαϊκό σχέδιο-φαρμάκι για τα τσιγάρα - Πού θα φτάσουν οι τιμές - Real.gr

Τα πάνω-κάτω έρχονται στην αγορά καπνικών προϊόντων, με αφετηρία τα σχέδια της Κομισιόν για αναθεώρηση της σχετικής κοινοτικής οδηγίας, θέμα το οποίο απασχόλησε το τελευταίο συμβούλιο των υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η τυχόν υλοποίηση του σχεδίου που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνεπικουρούμενη από μια ομάδα κρατών της Βόρειας Ευρώπης, αναμένεται να εκτινάξει τις τιμές των τσιγάρων και όλων των άλλων καπνικών προϊόντων. Η πρόταση προβλέπει αύξηση από το 2028 κατά 139% του ειδικού φόρου κατανάλωσης, στα 215 ευρώ ανά 1.000 τσιγάρα, από 90 ευρώ που επιβάλλεται σήμερα.

Αυτό σημαίνει ότι η τελική τιμή ενός πακέτου 20 τσιγάρων, που στην Ελλάδα σήμερα κυμαίνεται γύρω στα 4,60 ευρώ και περιέχει φόρους περίπου 3,74 ευρώ (81,3% της τιμής), θα μπορούσε να φτάσει ή και να ξεπεράσει και τα 7 ευρώ ανά πακέτο, αν δεν απορροφήσουν μέρος της αύξησης οι εταιρείες που τα εμπορεύονται.

Για παράδειγμα, ένας μέσος καπνιστής που αγοράζει 1 πακέτο την ημέρα, θα έβλεπε το μηνιαίο του κόστος να αυξάνεται, από περίπου 140 ευρώ που δίνει σήμερα σε πάνω από 210 ευρώ. Σε ετήσια βάση, το κόστος θα φτάνει ή και θα ξεπερνά ακόμα και τα 800 ευρώ.

