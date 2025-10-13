Ευρωπαϊκό σχέδιο-φαρμάκι για τα τσιγάρα - Πού θα φτάσουν οι τιμές - Real.gr

Η τυχόν υλοποίηση του σχεδίου που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνεπικουρούμενη από μια ομάδα κρατών της Βόρειας Ευρώπης, αναμένεται να εκτινάξει τις τιμές των τσιγάρων και όλων των άλλων καπνικών προϊόντων. Η πρόταση προβλέπει αύξηση από το 2028 κατά 139% του ειδικού φόρου κατανάλωσης, στα 215 ευρώ ανά 1.000 τσιγάρα, από 90 ευρώ που επιβάλλεται σήμερα.
Αυτό σημαίνει ότι η τελική τιμή ενός πακέτου 20 τσιγάρων, που στην Ελλάδα σήμερα κυμαίνεται γύρω στα 4,60 ευρώ και περιέχει φόρους περίπου 3,74 ευρώ (81,3% της τιμής), θα μπορούσε να φτάσει ή και να ξεπεράσει και τα 7 ευρώ ανά πακέτο, αν δεν απορροφήσουν μέρος της αύξησης οι εταιρείες που τα εμπορεύονται.
Για παράδειγμα, ένας μέσος καπνιστής που αγοράζει 1 πακέτο την ημέρα, θα έβλεπε το μηνιαίο του κόστος να αυξάνεται, από περίπου 140 ευρώ που δίνει σήμερα σε πάνω από 210 ευρώ. Σε ετήσια βάση, το κόστος θα φτάνει ή και θα ξεπερνά ακόμα και τα 800 ευρώ.