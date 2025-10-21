Εξι νέα προγράμματα για θέσεις εργασίας - Real.gr

Γυναίκες, νέοι και ευάλωτες ομάδες οι αποδέκτες των ενισχύσεων της ΔΥΠΑ. Στήριξη και της επιχειρηματικότητας με επιδότηση εκκίνησης.

Της ΑΡΓΥΡΩΣ Κ. ΜΑΥΡΟΥΛΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Στην υλοποίηση έξι δράσεων τους επόμενους έξι μήνες για περίπου 65.000 ανέργους προχωρά η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), συνολικού προϋπολογισμού άνω των 400 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο τη δημιουργία δεκάδων χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πλέγμα ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, το οποίο ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες της αγοράς εργασίας και στοχεύει σε ομάδες του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν αυξημένα εμπόδια πρόσβασης στην εργασία: γυναίκες, νέους, μακροχρόνια ανέργους, άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, η ΔΥΠΑ ενισχύει τα προγράμματα στήριξης νέας επιχειρηματικότητας, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες νέους να ιδρύσουν δική τους επιχείρηση με επιδότηση εκκίνησης.

Οπως επισημαίνει στη Realnews, η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, «παραμένουμε προσηλωμένοι σε μια αγορά εργασίας πιο δίκαιη και πιο ανοιχτή για όλους. Δεν λειτουργούμε ως γραφειοκρατικός μηχανισμός, αλλά ως κοινωνικός σύμμαχος. Με τα νέα προγράμματα δίνουμε προτεραιότητα στις γυναίκες, στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, στους μακροχρόνια ανέργους, αλλά και στους νέους που θέλουν να κάνουν το δικό τους επιχειρηματικό βήμα».

Μέσω των προγραμμάτων της ΔΥΠΑ δημιουργούνται ουσιαστικές ευκαιρίες εκεί όπου υπάρχει η μεγαλύτερη ανάγκη, σύμφωνα με τη Γ. Χορμόβα. «Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε εντατικά προς την ίδια κατεύθυνση. Με διαρκώς εμπλουτισμένα εργαλεία και προγράμματα, επιβεβαιώνουμε τη βούλησή μας να είμαστε ουσιαστικοί αρωγοί στην προσπάθεια των πολιτών να ενταχθούν σε μια αγορά εργασίας πιο δίκαιη και προσβάσιμη για όλους», αναφέρει στην «R».

Το σύνολο των έξι προγραμμάτων της ΔΥΠΑ για την περίοδο 2025-2026 αποτυπώνει μια ενιαία στρατηγική ενίσχυσης της απασχόλησης, η οποία συνδυάζει:

Την επιδότηση θέσεων εργασίας.

Την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Την επανένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Σύμφωνα με τη Γ. Χορμόβα, με στοχευμένες δράσεις που καλύπτουν όλες τις ηλικιακές και κοινωνικές κατηγορίες, η ΔΥΠΑ επιχειρεί να δημιουργήσει σταθερές ευκαιρίες εργασίας, να αναβαθμίσει τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού και να συμβάλει σε μια αγορά εργασίας πιο δίκαιη, ισότιμη και χωρίς αποκλεισμούς.

Τα νέα προγράμματα που θα υλοποιηθούν είναι τα εξής:

1. Πρόγραμμα πρόσληψης 10.000 μητέρων ανήλικων τέκνων

Το πρώτο από τα νέα προγράμματα αφορά την πρόσληψη 10.000 ανέργων γυναικών, με έμφαση στις μητέρες παιδιών έως 15 ετών. Στόχος είναι η ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και η διευκόλυνση της επιστροφής των μητέρων στην αγορά εργασίας, μέσα από επιδοτούμενες θέσεις διάρκειας 12 έως 18 μηνών. Το πρόγραμμα προβλέπει 5.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης και 5.000 θέσεις μερικής απασχόλησης, με μηνιαία επιδότηση έως 1.004 ευρώ και προϋπολογισμό 101,8 εκατ. ευρώ. Για τις θέσεις πλήρους απασχόλησης, η επιχορήγηση ανέρχεται έως το 70% του κόστους για γυναίκες άνεργες έως 12 μήνες και έως το 80% για μακροχρόνια άνεργες ή μητέρες ανήλικων τέκνων. Στις θέσεις μερικής απασχόλησης η επιδότηση φτάνει έως 680 ευρώ μηνιαίως.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΔΥΠΑ, η οποία θα διαθέτει ψηφιακό μητρώο υποψηφίων. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη δημιουργία πιο ευέλικτων διαδρομών απασχόλησης για γυναίκες με οικογενειακές υποχρεώσεις και στην ενίσχυση των πολιτικών συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

2. Επιχειρηματικότητα νέων 18-29 ετών

Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά τη στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας και προβλέπει τη δημιουργία 2.114 νέων επιχειρήσεων με επιχορήγηση 17.500 ευρώ ανά δικαιούχο. Η δράση απευθύνεται σε νέους 18-29 ετών, εγγεγραμμένους στη ΔΥΠΑ, με στόχο να ενθαρρυνθεί η αυτοαπασχόληση και να αναπτυχθούν βιώσιμες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.

Η επιχορήγηση καταβάλλεται σε τρεις δόσεις:

5.500 ευρώ με την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΥΟ.

6.000 ευρώ μετά τη συμπλήρωση του πρώτου εξαμήνου λειτουργίας.

6.000 ευρώ μετά το δεύτερο εξάμηνο.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 37 εκατ. ευρώ, με έμφαση σε γυναίκες άνεργες που θα δραστηριοποιηθούν σε τομείς πράσινης και ψηφιακής ανάπτυξης. Οι συμμετέχοντες μπορούν να λειτουργήσουν ως ατομικοί επιχειρηματίες ή να συστήσουν εταιρεία (Ο.Ε., ΕΠΕ, ΙΚΕ κ.ά.). Κομβικό στοιχείο αποτελεί η υποβολή ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου, που θα περιγράφει τη δραστηριότητα, τις προβλέψεις εσόδων-εξόδων και τη στρατηγική ανάπτυξης. Στόχος είναι να ενισχυθούν επιχειρήσεις με προοπτικές και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των νέων εγχειρημάτων.

3. Τοπικά σχέδια ενίσχυσης επιχειρηματικότητας

Σε εξέλιξη βρίσκεται ήδη η υποβολή αιτήσεων για τη δημιουργία 850 νέων επιχειρήσεων σε περιοχές με υψηλά ποσοστά ανεργίας, με επιχορήγηση 14.800 ευρώ ανά επιχείρηση. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 12 μηνών και αποτελεί τον τέταρτο κύκλο του προγράμματος επιχειρηματικότητας της ΔΥΠΑ.

Η επιχορήγηση καταβάλλεται σε τρεις δόσεις (4.000 ευρώ με την έναρξη, 5.400 ευρώ στο εξάμηνο και 5.400 ευρώ στο τέλος του έτους). Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης και απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 18-60 ετών, εγγεγραμμένους στη ΔΥΠΑ, που θέλουν να ιδρύσουν επιχείρηση στις εξής περιοχές: Καστοριά, Αχαΐα, Σέρρες, Ρόδο, Πέραμα, Κερατσίνι–Δραπετσώνα και Σαλαμίνα.

Οι αιτήσεις αξιολογούνται συγκριτικά, βάσει κριτηρίων βιωσιμότητας, καινοτομίας και αναπτυξιακού αντικτύπου. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 12,58 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

4. Πρόγραμμα απασχόλησης 5.971 νέων 18-29 ετών

Από τις αρχές του 2026 αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το πρόγραμμα 12μηνης απασχόλησης για 5.971 νέους ηλικίας 18-29 ετών, με επιχορήγηση έως 1.256 ευρώ τον μήνα ανά θέση. Το πρόγραμμα καλύπτει μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος και στοχεύει στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για νέους χωρίς επαγγελματική εμπειρία.

Ωφελούμενοι είναι νέοι εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης (NEETs), εγγεγραμμένοι στα μητρώα της ΔΥΠΑ. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Ελληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε., ομογενείς και πολίτες τρίτων χωρών με άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία. Οι πτυχιούχοι της αλλοδαπής πρέπει να διαθέτουν αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας, σε όλη τη χώρα.

5. Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 30+ με έμφαση στις γυναίκες και άνω των 50 ετών

Από το νέο έτος ξεκινά το πρόγραμμα απασχόλησης περίπου 40.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω, με προτεραιότητα στις γυναίκες και στους ανέργους άνω των 50 ετών. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 300 εκατ. ευρώ, ενώ η επιχορήγηση κυμαίνεται από 35% έως 75% του συνολικού κόστους εργασίας, για διάστημα 12 μηνών, ανάλογα με την ηλικία και τα χαρακτηριστικά των ωφελουμένων.

Ωφελούμενοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και διαθέτουν ΑΣΔ. Δικαιούχοι είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.

Προϋπόθεση ένταξης είναι η επιχείρηση να μην έχει μειώσει το προσωπικό της κατά το τρίμηνο πριν από την αίτηση συμμετοχής. Ως μείωση θεωρούνται η καταγγελία σύμβασης, η μετατροπή πλήρους σε μερική απασχόληση, η εθελουσία έξοδος, η διαθεσιμότητα ή η επίσχεση εργασίας. Το πρόγραμμα επιδιώκει την επανένταξη εργαζομένων με εμπειρία και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού μεγαλύτερης ηλικίας.

6. Επανένταξη ευάλωτων ομάδων και ΑμεΑ στην εργασία

Το έκτο πρόγραμμα αφορά την επανένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) και προβλέπει τη δημιουργία 3.041 νέων θέσεων εργασίας για ανέργους 30 ετών και άνω. Η επιδότηση φτάνει έως 1.004 ευρώ τον μήνα, για διάρκεια 12 έως 18 μηνών.

Ωφελούμενοι είναι άτομα με αναπηρία, γυναίκες θύματα έμφυλης ή ενδοοικογενειακής βίας, άτομα που ολοκλήρωσαν προγράμματα απεξάρτησης, αποφυλακισμένοι, νεαρά άτομα σε κοινωνικό κίνδυνο, διεμφυλικά πρόσωπα, θύματα εμπορίας ανθρώπων και ενήλικες που συνεχίζουν να διαμένουν σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκληρώ – σει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν Ατομικό Σχέδιο Δράσης. Δικαιούχοι είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις, αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ και επιχειρήσεις ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Το πρόγραμμα έχει στόχο την κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη πολιτών που αντιμετωπίζουν συστηματικά εμπόδια στην αγορά εργασίας, συμβάλλοντας στη βελτίωση της απασχολησιμότητας και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.