Εξοφλεί πρόωρα δάνεια 5,3 δισ. η Ελλάδα, οι επόμενες κινήσεις - Real.gr

Στο 1,6 δισ. ευρώ υπολογίζεται η συνολική ελάφρυνση. Ο σχεδιασμός και ο στόχος του οικονομικού επιτελείου για τις πρόωρες αποπληρωμές. Το χρονοδιάγραμμα της εξυπηρέτησης του χρέους.

Δάνεια του πρώτου μνημονίου ύψους 5,287 δισ. ευρώ αποπληρώνει σήμερα 15 Δεκεμβρίου το ελληνικό Δημόσιο, μετά το «πράσινο φως» που άναψαν ο ESM και ο EFSF.

Η αποπληρωμή εντάσσεται στο κυβερνητικό πρόγραμμα της πρόωρης εξόφλησης ευρωπαϊκών δανείων (GLF), που χορηγήθηκαν κατά την πρώτη χρηματοδοτική στήριξη της χώρας, τα οποία έχουν κυμαινόμενο επιτόκιο και λήγουν στα έτη 2033- 2041.

Με την πρόωρη αποπληρωμή το ελληνικό Δημόσιο, μειώνει ταχύτερα τα χρέη του, περιορίζει την έκθεσή του σε κίνδυνο αύξησης επιτοκίων στο μέλλον ενώ, επιπλέον, ο κρατικός προϋπολογισμός ελαφρύνεται από πληρωμές ύψους 1,6 δισ. ευρώ που θα γινόταν από το 2026 και τα επόμενα χρόνια αποκλειστικά και μόνο για τόκους των εν λόγω δανεικών (5,287 δισ. ευρώ), αν αυτά δεν εξοφλούνταν νωρίτερα.

Βασικός στόχος της κυβέρνησης είναι η αποπληρωμή των μνημονιακών δανείων μία δεκαετία νωρίτερα από την τελική ημερομηνία λήξης τους και μέχρι το 2031, ούτως ώστε το δημόσιο χρέος να μειωθεί τόσο ως απόλυτο μέγεθος, όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Περισσότερα στο Euro2day.gr