Εξοικονομώ: Κλείδωσαν στις 102.000 οι ανακαινίσεις μέσω Ταμείου Ανάκαμψης - Real.gr

Γιατί μπήκε «ψαλίδι» στον αρχικό στόχο των 120.000 ανακαινίσεων ως το καλοκαίρι του 2026. Αναζητούνται πόροι για την υπαγωγή επιπλέον 40.000 νοικοκυριών. Εντός των ημερών και μετά από μεγάλη καθυστέρηση, ανακοινώνονται οι πίνακες δικαιούχων για το «Εξοικονομώ 2025» και το «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα».

«Κλείδωσαν» τελικά σύμφωνα με τις πληροφορίες του euro2day.gr στις 102.000, οι ανακαινίσεις κατοικιών μέσω των «Εξοικονομώ» που θα συμπεριληφθούν στο αναθεωρημένο σχέδιο του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο και θα υποβάλει η Ελλάδα στη Κομισιόν μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου.

Το «ψαλίδισμα» του αρχικού στόχου των 120.000 κρίθηκε απαραίτητο, καθώς τα δομικά προβλήματα των προγραμμάτων, η γραφειοκρατία τους και οι καθυστερήσεις (ακόμη δεν έχουν βγει οι πίνακες δικαιούχων για το «Εξοικονομώ 2025»), καθιστούν ανέφικτη την επίτευξη του αρχικού στόχου των 120.000 ανακαινίσεων μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι.

Το Ταμείο Ανάκαμψης λήγει τον Αύγουστο του 2026 και οι μέχρι τώρα ανακαινίσεις από τα δύο παλαιότερα «Εξοικονομώ» 2021 και 2023 υπολογίζονται σε περίπου 60.000. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι μέχρι το καλοκαίρι θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί κοντά στις επιπλέον 40.000 ανακαινίσεις.

