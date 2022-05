Φάμελλος: Η κοινωνία έχει πληρώσει ακριβά την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη

«Η παγκόσμια κοινότητα έχει συμφωνήσει ότι η κλιματική κρίση οφείλεται στο παραγωγικό και καταναλωτικό μοντέλο που είχαμε υιοθετήσει μέχρι σήμερα και άρα, πρέπει να το αλλάξουμε. Τι λένε οι νέοι; Αλλάξτε το σύστημα όχι το κλίμα. Το συμπέρασμα είναι ότι δεν έχουμε ακούσει τους νέους και ότι έχουμε πλειοδοσία δηλώσεων που δεν αντιστοιχεί όμως με την πράξη. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, έχει επισημάνει ότι καθυστερούμε και απομακρυνόμαστε από τον στόχο της αύξησης θερμοκρασίας μέχρι 1,5 °C. Αυτό για την Ελλάδα μεταφράζεται σε επιτάχυνση της ανόδου της θερμοκρασίας γιατί η Ελλάδα και η Ανατολική Μεσόγειος ευρύτερα αποτελούν “hotspot” κλιματικής αλλαγής. Συνεπώς έχουμε ένα μεγάλο δίλημμα μπροστά μας. Θα ανταποκριθούμε επιτυχώς στις νέες συνθήκες ή θα χάσουμε την νέα ευκαιρία/πρόκληση του κλιματικού ανταγωνισμού;», δήλωσε ο τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, στο συνέδριο «Athens Energy Dialogues» στο στρογγυλό τραπέζι με θέμα "Lignite VS decarbonization: The impact on the industrial sector".