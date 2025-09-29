Φορομπόνους για ενοικίαση κατοικιών σε τρίτεκνους-πολύτεκνους - Real.gr

Τριετής φοροαπαλλαγή και για τα ακίνητα άνω των 120 τ.μ. που νοικιάζονται σε οικογένειες με περισσότερα από τρία παιδιά και σε ειδικές κατηγορίες λειτουργών του δημοσίου. διατηρείται η φοροαπαλλαγή και στις περιπτώσεις πρόωρης εγκατάλειψης.

Νέα κίνητρα στους ιδιοκτήτες για να προσφέρουν προς ενοικίαση κλειστά ακίνητα, καθιερώνει άμεσα το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων που επιχειρεί στην κατεύθυνση επίλυσης του στεγαστικού ζητήματος.

Από τον φετινό Οκτώβριο, η τριετής φοροαπαλλαγή που απολαμβάνουν οι ιδιοκτήτες που νοίκιασαν κλειστά σπίτια εμβαδού έως 120 τ.μ., επεκτείνεται και σε σπίτια άνω των 120 τ.μ., αρκεί τα συγκεκριμένα ακίνητα να νοικιαστούν σε τρίτεκνους, πολύτεκνους ή ειδικές κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων.

Στόχος της ρύθμισης, που πρόκειται να ενσωματωθεί στο φορολογικό νομοσχέδιο με τα μέτρα της ΔΕΘ, είναι αφενός να δώσει ένα ισχυρό κίνητρο στους ιδιοκτήτες να βγάλουν προς ενοικίαση στην αγορά τα ακίνητά τους και αφετέρου να στηρίξει τις οικογένειες με παιδιά και δημόσιους λειτουργούς που δυσκολεύονται να βρουν στέγη σε περιοχές που «χτύπησε» η στεγαστική κρίση.

