Φοροδιαφυγή: Ο «οδικός χάρτης» αξιολόγησης των καταγγελιών των πολιτών - Real.gr

Νέος μηχανισμός καλείται να αξιοποιήσει τις καταγγελίες πολιτών για να αποκαλύψει υποθέσεις παράνομου πλουτισμού και ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Ενισχύονται οι μηχανισμοί ελέγχου, αξιολόγησης και αξιοποίησης των καταγγελιών πολιτών για φοροδιαφυγή, με στόχο την αποκάλυψη μεγάλων υποθέσεων παράνομου πλουτισμού και ξεπλύματος «μαύρου χρήματος».

Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργου Πιτσιλή, στις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων της Αρχής σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο, συγκροτούνται διαρκείς τριμελείς επιτροπές, για την καταγραφή και την αξιολόγηση τόσο των υφιστάμενων, όσο και νέων καταγγελιών.

Η απόφαση ορίζει συγκεκριμένη διαδικασία για την αξιολόγηση, διαχείριση και ιεράρχηση των καταγγελιών οι οποίες θα αποτελούν τη βάση για τον προγραμματισμό των ελέγχων.

«Οδηγό» των κινήσεων θα αποτελέσει η βαθμολογία των καταγγελιών προκειμένου να αξιοποιηθούν για τον εντοπισμό εκτεταμένης φοροδιαφυγής.

