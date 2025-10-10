Quantcast
Φοροδιαφυγή: Ο «οδικός χάρτης» αξιολόγησης των καταγγελιών των πολιτών - Real.gr
real player

Φοροδιαφυγή: Ο «οδικός χάρτης» αξιολόγησης των καταγγελιών των πολιτών

07:57, 10/10/2025
Φοροδιαφυγή: Ο «οδικός χάρτης» αξιολόγησης των καταγγελιών των πολιτών

Νέος μηχανισμός καλείται να αξιοποιήσει τις καταγγελίες πολιτών για να αποκαλύψει υποθέσεις παράνομου πλουτισμού και ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Ενισχύονται οι μηχανισμοί ελέγχου, αξιολόγησης και αξιοποίησης των καταγγελιών πολιτών για φοροδιαφυγή, με στόχο την αποκάλυψη μεγάλων υποθέσεων παράνομου πλουτισμού και ξεπλύματος «μαύρου χρήματος».

Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργου Πιτσιλή, στις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων της Αρχής σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο, συγκροτούνται διαρκείς τριμελείς επιτροπές, για την καταγραφή και την αξιολόγηση τόσο των υφιστάμενων, όσο και νέων καταγγελιών.

Η απόφαση ορίζει συγκεκριμένη διαδικασία για την αξιολόγηση, διαχείριση και ιεράρχηση των καταγγελιών οι οποίες θα αποτελούν τη βάση για τον προγραμματισμό των ελέγχων.

«Οδηγό» των κινήσεων θα αποτελέσει η βαθμολογία των καταγγελιών προκειμένου να αξιοποιηθούν για τον εντοπισμό εκτεταμένης φοροδιαφυγής.

Περισσότερα στο Euro2day.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα το φετινό Νόμπελ Ειρήνης - Η αντίπαλος του Μαδούρο που μάχεται για τη δημοκρατία

Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα το φετινό Νόμπελ Ειρήνης - Η αντίπαλος του Μαδούρο που μάχεται για τη δημοκρατία

12:07 10/10
ΒΙΝΤΕΟ: Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

ΒΙΝΤΕΟ: Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

14:13 10/10
Φοινικούντα: «Τη γράφω σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου…» - Ο 68χρονος κατέθεσε νέα διαθήκη τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του

Φοινικούντα: «Τη γράφω σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου…» - Ο 68χρονος κατέθεσε νέα διαθήκη τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του

11:56 10/10
Γεωργιάδης: Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσει τώρα η Κοινή μας Γνώμη σε αυτή την συνταρακτική αποκάλυψη;

Γεωργιάδης: Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσει τώρα η Κοινή μας Γνώμη σε αυτή την συνταρακτική αποκάλυψη;

13:43 10/10
Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα – Το χρονικό της επίθεσης

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα – Το χρονικό της επίθεσης

13:58 10/10
Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο Γεωργιάδης υπαινίχθηκε ότι ο Πάνος Ρούτσι τρώει»

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο Γεωργιάδης υπαινίχθηκε ότι ο Πάνος Ρούτσι τρώει»

03:15 10/10
Ξεκίνησε η απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα - Τι προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς

Ξεκίνησε η απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα - Τι προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς

11:49 10/10
Τίτλοι τέλους για την Αντιγόνη Κουλουκάκου στη «Γη της Ελιάς» – Το φιλί με τον Πασχάλη Τσαρούχα

Τίτλοι τέλους για την Αντιγόνη Κουλουκάκου στη «Γη της Ελιάς» – Το φιλί με τον Πασχάλη Τσαρούχα

11:15 10/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved