Φορολογία: Ποιοι πρέπει να σπεύσουν για αλλαγές στο Ε9 - Τα 10 βήματα - Real.gr

Έως 31 Ιανουαρίου οι διορθώσεις για το 2025, ενώ οι φορολογούμενοι θα κληθούν να υποβάλλουν και τις αλλαγές στην περιουσιακή τους κατάσταση τη φετινή χρονιά. Τα βήματα για τη δήλωση των μεταβολών.

Τους φορολογούμενους που σκοπεύουν να προχωρήσουν σε αλλαγές στην περιουσιακή τους κατάσταση… περιμένει η πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) η οποία άνοιξε για την υποβολή δηλώσεων Ε9 έτους 2027.

Πρόκειται για δηλώσεις οι οποίες αφορούν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2026 και εντεύθεν και θα επηρεάσουν τον «λογαριασμό» του ΕΝΦΙΑ της επόμενης χρονιάς.

Σε δέκα ημέρες (στις 31 Ιανουαρίου 2026) λήγει και η προθεσμία για τις αλλαγές που σχετίζονται με την εικόνα των ακινήτων του 2025. Μέχρι τότε οι φορολογούμενοι μπορούν να προχωρήσουν σε διορθώσεις, προσθήκες ή διαγραφές στοιχείων στο Ε9, προκειμένου να αποτυπωθεί ορθά η περιουσιακή τους κατάσταση.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για όσους μέσα στο 2025 απέκτησαν ακίνητο με αγορά, γονική παροχή ή κληρονομιά, αλλά και για όσους μεταβίβασαν ακίνητη περιουσία σε παιδιά ή εγγόνια ή προχώρησαν σε πώληση. Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι θα πρέπει να δηλώσουν τις μεταβολές έως το τέλος Ιανουαρίου, καθώς από αυτά τα στοιχεία θα προκύψει ο ΕΝΦΙΑ που θα κληθούν να πληρώσουν φέτος.

