Φορολογική δήλωση: Οι απαντήσεις σε όλα τα κρίσιμα ερωτήματα - Real.gr

Τα σημεία που θέλουν προσοχή στην συμπλήρωση των κρίσιμων κωδικών. Ποια είναι τα νέα δεδομένα στη διαδικασία. Τι ισχύει με τις προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις.

Μικρά λάθη στη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων μπορεί να κοστίσουν ακριβά και οι λεπτομέρειες πολλές φορές έχουν μεγάλη σημασία. Η πλατφόρμα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων είναι ανοιχτή από τις 17 Μαρτίου και η ΑΑΔΕ μέσα από έναν αναλυτικό Οδηγό Ερωτήσεων -Απαντήσεων, επιχειρεί να λύσει κάθε απορία.

1. Κατά την επιβεβαίωση των σταθερών στοιχείων της δήλωσης εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης το μήνυμα: «Αποκλεισμός αναδυόμενου παραθύρου. Το αναδυόμενο παράθυρο έχει αποκλειστεί. Για να δείτε αυτό το αναδυόμενο παράθυρο ή περαιτέρω επιλογές κάντε κλικ εδώ» (Pop-up blocked. To see this pop-up or additional options click here). Τι πρέπει να κάνω;

Κάντε κλικ και επιλέξτε:

Να επιτρέπονται τα αναδυόμενα παράθυρα από αυτήν την τοποθεσία πάντοτε… (Always Allow Pop-ups from This Site…).

Εμφανίζεται παράθυρο που ρωτάει:

Θέλετε να επιτρέπονται τα αναδυόμενα παράθυρα από την τοποθεσία ‘www…’; (Would you like to allow pop-ups from ‘www …’?).

Επιλέξτε ΝΑΙ (YES). Επιλέξτε Επανάληψη (Retry).

2. Συμπληρώνοντας τη δήλωσή μου, εμφανίζονται ερωτηματικά (???) σε διάφορα πεδία. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Το πιθανότερο είναι ότι χρησιμοποιείτε λογιστικό πρόγραμμα το οποίο δεν είναι συμβατό με τις προδιαγραφές των προγραμμάτων της ΑΑΔΕ.

