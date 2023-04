Φορολογική δήλωση: Όλες οι απαντήσεις για τα έντυπα Ε1 και Ε2

Πρακτικές συμβουλές για τη συμπλήρωση των κρίσιμων κωδικών. Πώς θα αποφύγετε τα λάθη κατά τη συμπλήρωση των εντύπων για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος.

Με τη διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αν και με βραδείς ρυθμούς, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανάρτησε έναν αναλυτικό οδηγό ερωτήσεων – απαντήσεων για τη συμπλήρωση των βασικών εντύπων Ε1 και Ε2.

Μέσα από τον Οδηγό, επιχειρείται να δοθούν απαντήσεις σε πιθανές απορίες των φορολογουμένων, τόσο σε διαδικαστικά θέματα όσο και θέματα ουσίας που μπορεί να μεταβάλλουν το τελικό αποτέλεσμα της εκκαθάρισης.

1. Κατά την επιβεβαίωση των σταθερών στοιχείων της δήλωσης εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης το μήνυμα: «Αποκλεισμός αναδυόμενου παραθύρου. Το αναδυόμενο παράθυρο έχει αποκλειστεί. Για να δείτε αυτό το αναδυόμενο παράθυρο ή περαιτέρω επιλογές κάντε κλικ εδώ » (Pop-up blocked. To see this pop-up or additional options click here ). Τι πρέπει να κάνω;

Κάντε κλικ και επιλέξτε:

Να επιτρέπονται τα αναδυόμενα παράθυρα από αυτήν την τοποθεσία πάντοτε... (Always Allow Pop-ups from This Site...). Εμφανίζεται παράθυρο που ρωτάει: Θέλετε να επιτρέπονται τα αναδυόμενα παράθυρα από την τοποθεσία 'www...'; (Would you like to allow pop-ups from 'www ...'?) Επιλέξτε ΝΑΙ (YES). Επιλέξτε Επανάληψη (Retry).

2. Συμπληρώνοντας τη δήλωση Ε1 μου εμφανίζονται ερωτηματικά (???) σε διάφορα πεδία. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Το πιθανότερο είναι ότι χρησιμοποιείτε λογιστικό πρόγραμμα το οποίο δεν είναι συμβατό με τις προδιαγραφές των προγραμμάτων της ΑΑΔΕ.

