Quantcast
Φορολογικό νομοσχέδιο: Από 1η Δεκεμβρίου 2025 το IRIS για τα νομικά πρόσωπα - Real.gr
real player

Φορολογικό νομοσχέδιο: Από 1η Δεκεμβρίου 2025 το IRIS για τα νομικά πρόσωπα

13:30, 28/10/2025
Φορολογικό νομοσχέδιο: Από 1η Δεκεμβρίου 2025 το IRIS για τα νομικά πρόσωπα

Παράταση κατά ένα μήνα στην υποχρέωση αποδοχής άμεσων πληρωμών μέσω IRIS από τα νομικά πρόσωπα (εταιρίες) δίνει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η έναρξη ισχύος του μέτρου μετατίθεται για την 1η Δεκεμβρίου 2025, αντί από την 31η Οκτωβρίου 2025 που ισχύει σήμερα.

Συγκεκριμένα, η παράταση έως 1.12.2025 κρίθηκε αναγκαία «ώστε να δοθεί περίοδος προσαρμογής στους φορείς και να διασφαλιστεί η ομαλή και αποτελεσματική εφαρμογή του μέτρου», όπως αναφέρει η αιτιολογική Έκθεση για το άρθρο 46 του νέου φορολογικού νομοσχεδίου (με τίτλο “Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία”) το οποίο κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή.

Η μετάθεση της προθεσμίας αφορά στην υποχρέωση που από 1.12.2025 θα έχουν τα νομικά πρόσωπα (πχ καταστήματα, σούπερ μάρκετ κλπ) να κάνουν δεκτές πληρωμές και μέσω IRIS, καθώς για ατομικές επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα – επαγγελματίες ισχύει και εφαρμόζεται ήδη. Η διάταξη (άρθρο 46), όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, θα ισχύει από 1.11.2025, δηλαδή και πριν την ψήφισή του στη Βουλή.

Όπως είχε προκύψει από ανακοινώσεις επαγγελματικών φορέων και συλλόγων, η αγορά δεν ήταν έτοιμη να ξεκινήσει η εφαρμογή του μέτρου, καθώς είχαν διαπιστωθεί δυσχέρειες στη διασύνδεση των συστημάτων πληρωμών και τις τράπεζες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

28η Οκτωβρίου: Συγκίνησε ο πιλότος της ομάδας Ζευς στη Θεσσαλονίκη - «Συνεχίζουμε να φυλάμε τους ουρανούς της πατρίδας»

28η Οκτωβρίου: Συγκίνησε ο πιλότος της ομάδας Ζευς στη Θεσσαλονίκη - «Συνεχίζουμε να φυλάμε τους ουρανούς της πατρίδας»

13:59 28/10
28η Οκτωβρίου 1942: Όταν οι Έλληνες αεροπόροι σφυροκοπούσαν το Ιταλικό Στρατηγείο στο Ελ Αλαμέιν

28η Οκτωβρίου 1942: Όταν οι Έλληνες αεροπόροι σφυροκοπούσαν το Ιταλικό Στρατηγείο στο Ελ Αλαμέιν

08:30 28/10
Γλυφάδα: Άστεγος χτύπησε 70χρονη με πέτρα - Είχε αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρεία

Γλυφάδα: Άστεγος χτύπησε 70χρονη με πέτρα - Είχε αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρεία

13:46 28/10
Γαύδος: Χωρίς μαθητές η παρέλαση – Κράτησαν οι κάτοικοι τη σημαία

Γαύδος: Χωρίς μαθητές η παρέλαση – Κράτησαν οι κάτοικοι τη σημαία

13:42 28/10
«Δεν θα μάθετε ποτέ την καθαρή αλήθεια εδώ, ο ένας κρύβει τον άλλον»: Το ξέσπασμα της συζύγου του 52χρονου που δολοφονήθηκε στην Κίσσαμο

«Δεν θα μάθετε ποτέ την καθαρή αλήθεια εδώ, ο ένας κρύβει τον άλλον»: Το ξέσπασμα της συζύγου του 52χρονου που δολοφονήθηκε στην Κίσσαμο

08:04 28/10
Μητροκτονία στα Τρίκαλα: Δολοφονικό μίσος και αναπάντητα ερωτήματα

Μητροκτονία στα Τρίκαλα: Δολοφονικό μίσος και αναπάντητα ερωτήματα

07:01 28/10
Σάλος στο Περού: Βουλευτής έβαλε βοηθό της να της κόψει τα νύχια στο γραφείο της στο Κογκρέσο

Σάλος στο Περού: Βουλευτής έβαλε βοηθό της να της κόψει τα νύχια στο γραφείο της στο Κογκρέσο

10:30 28/10
Ριζικές αλλαγές στο «Εξοικονομώ 2026» - Τι θα ισχύσει από τη νέα χρονιά για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών

Ριζικές αλλαγές στο «Εξοικονομώ 2026» - Τι θα ισχύσει από τη νέα χρονιά για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών

07:00 28/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved