Φορολογικός λογαριασμός: Θα πληρώσουμε 18,7 δισ. ευρώ σε τρεις μήνες - Αυξάνονται τα χρέη - Real.gr

«Βαρύ» είναι το φορολογικό φορτίο που καλούνται να σηκώσουν και αυτό το μήνα οι φορολογούμενοι, καθώς ο προϋπολογισμός προβλέπει έσοδα 6,6 δισ. ευρώ από την άμεση και έμμεση φορολογία.

Ο Οκτώβριος είναι ένας από τους μήνες με το βαρύτερο λογαριασμό, με την 4η δόση του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και την 8η δόση του ΕΝΦΙΑ να ξεχωρίζουν μεταξύ των μεγάλων υποχρεώσεων των φορολογουμένων.

Συνολικά το τελευταίο τρίμηνο του τρέχοντος έτους θα βγουν από τις τσέπες των φορολογουμένων τουλάχιστον 18,7 δισ. ευρώ, με βάση τους στόχους του προϋπολογισμού, ο οποίος συνολικά για εφέτος προβλέπει έσοδα τουλάχιστον 69,3 δισ. ευρώ.

Από τον άλλο μήνα αρχίζει να «τρέχει» και ο λογαριασμός (άνω των 1,3 δισ. ευρώ) των τελών κυκλοφορίας 2026, τα οποία θα πρέπει να εξοφληθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου, διότι στη συνέχεια αρχίζουν να μετράνε τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής τα οποία ξεκινούν από 25% και κλιμακώνονται σε 50% και 100% ανάλογα με την ημερομηνία εξόφλησης.

