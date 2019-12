Φραγκάκης στο συνέδριο «Next is Now 2019»: Αλλάζει ο τρόπος αναζήτησης και επιλογής των ταξιδιωτικών εμπειριών

"Αλλάζει ο τρόπος αναζήτησης και επιλογής των ταξιδιωτικών εμπειριών και όχι μόνο των ταξιδιών", είπε κατά την εισήγησή του στο συνέδριο "Next is Now 2019", ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ, Δημήτρης Φραγκάκης.