FT: Πρόωρη αποχώρηση από την ΕΚΤ σκέφτεται η Λαγκάρντ - Real.gr

- Κατά το δημοσίευμα, η κ. Λαγκάρντ σκέφτεται να αποχωρήσει από την ΕΚΤ πριν από τις προεδρικές εκλογές του Απριλίου του 2027 στη Γαλλία.
- Η πρόωρη αποχώρησή της φέρεται να αποσκοπεί στο να διευκολύνει τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να βρουν νέο επικεφαλής του ευρωπαϊκού κεντρικού πιστωτικού ιδρύματος.
- Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς επισημαίνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές με ανεξάρτητο τρόπο, ενώ η ΕΚΤ δεν απάντησε αμέσως όταν της ζητήθηκε σχόλιο.
Κατά το δημοσίευμα αυτό, η κ. Λαγκάρντ θέλει να έχει αποχωρήσει πριν από τις προεδρικές εκλογές του Απριλίου του 2027 στη Γαλλία και θέλει επίσης να διευκολύνει τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να βρει νέο επικεφαλής του ευρωπαϊκού κεντρικού πιστωτικού ιδρύματος.
Ο κ. Μακρόν ολοκληρώνει τη δεύτερη θητεία του την επόμενη χρονιά και δεν μπορεί να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για το κορυφαίο αξίωμα στη Γαλλία.
Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς επισημαίνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές με ανεξάρτητο τρόπο. Η ΕΚΤ δεν απάντησε αμέσως όταν της ζήτησε σχόλιο το πρακτορείο.
Προτού αναλάβει την προεδρία της ΕΚΤ, η κ. Λαγκάρντ ήταν γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (2011-2019), ενώ είχε επίσης διατελέσει υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών της Γαλλίας.
ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters