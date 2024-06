Γαλλία: Η προκήρυξη πρόωρων εκλογών προκάλεσε...κραχ στο χρηματιστήριο

Να σημειώθεί πως οι επενδυτές εξέφρασαν φόβους για νέα κρίση του ευρώ, με την ισοτιμία του να διολισθαίνει και σήμερα έναντι του δολαρίου.

Στο επίκεντρο τα κρατικά ομόλογα

Τα γαλλικά κρατικά ομόλογα βρέθηκαν στο επίκεντρο της αναταραχής, με το spread που ζητούν οι επενδυτές για την κατοχή 10ετών γαλλικών τίτλων έναντι των αντίστοιχων γερμανικών να σημειώνει αύξηση – ρεκόρ, ξεπερνώντας τις 70 μονάδες βάσης, ένα επίπεδο που είχε να σημειωθεί από το 2017.

Το sell off στο χρηματιστήριο εξαφάνισε περίπου 200 δις. δολάρια από την αξία των γαλλικών μετοχών, με τις τράπεζες Société Générale, BNP Paribas και Crédit Agricole- που κατέχουν όλες μεγάλο όγκο κρατικών ομολόγων - να κάνουν βουτιά πάνω από 12% η καθεμία.

Ο δείκτης CAC 40 σημειώνει πτώση 6,2% στην εβδομάδα, χάνοντας τα φετινά του κέρδη του και οδεύοντας προς τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από τον Μάρτιο του 2022. Η χρηματιστηριακή πτώση θέτει τη Γαλλία σε κίνδυνο να χάσει το στέμμα της ως η μεγαλύτερη αγορά μετοχών στην Ευρώπη.

