Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το νέο βήμα του «Greek Freak» - Real.gr

Ποια είναι η αμερικανική προγνωστική πλατφόρμα Kalshi, στην οποία απέκτησε μετοχές ο σταρ του NBA Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΧΕΛΙΔΩΝΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Το επενδυτικό αποτύπωμά του διευρύνει συνεχώς ο σταρ του NBA, Γιάννης Αντετοκούνμπο, διαμορφώνοντας ένα πολυκλαδικό χαρτοφυλάκιο που εκτείνεται από το real estate και τον αγροδιατροφικό τομέα έως την τεχνολογία και την κινηματογραφική βιομηχανία, με παρουσία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η επιχειρηματική δραστηριότητα δεν σταματά όταν σβήνουν τα φώτα του γηπέδου και ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας δείχνει να το γνωρίζει καλά, προχωρώντας διαρκώς σε νέα επενδυτικά ανοίγματα. Κοινό παρονομαστή των κινήσεών του αποτελεί πλέον η στροφή σε τομείς με έντονο αναπτυξιακό αποτύπωμα και σαφή προσανατολισμό στην καινοτομία, είτε πρόκειται για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας είτε για την αγροδιατροφή και την τεχνολογία.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η πρόσφατη απόφασή του να αποκτήσει μετοχική συμμετοχή στην αμερικανική πλατφόρμα προγνωστικών αγορών Kalshi, μια κίνηση που τον φέρνει σε επαφή για πρώτη φορά με έναν αναδυόμενο και ρυθμιζόμενο κλάδο των χρηματοοικονομικών αγορών, γνωστό ως «prediction markets».

Συναλλαγές

Η Kalshi αποτελεί μία από τις πρώτες ρυθμιζόμενες πλατφόρμες προγνωστικών αγορών στις ΗΠΑ, μέσω της οποίας οι χρήστες κάνουν συναλλαγές σε αγορές που αποτιμούν την πιθανότητα να συμβεί ένα γεγονός, «τιμολογώντας» ουσιαστικά την πιθανότητα μελλοντικών γεγονότων. Ιδρύθηκε στις ΗΠΑ με στόχο να δημιουργήσει μια ρυθμιζόμενη αγορά συμβολαίων γεγονότων (event contracts), επιδιώκοντας να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στις χρηματοοικονομικές και στις προγνωστικές αγορές.

Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές αγορές μετοχών ή τις πλατφόρμες διαδικτυακού στοιχηματισμού, η αμερικανική εταιρεία επιτρέπει τη διαπραγμάτευση συμβολαίων που συνδέονται με την έκβαση συγκεκριμένων, μετρήσιμων γεγονότων, όπως η πορεία του πληθωρισμού, οι αποφάσεις επιτοκίων, οι οικονομικοί δείκτες, οι πολιτικές εξελίξεις και οι εκλογικές διαδικασίες, αλλά και πολιτιστικών γεγονότων όπως τα Οσκαρ, ή με τον καιρό. Η εταιρεία λειτουργεί υπό την εποπτεία της Commodity Futures Trading Commission (CFTC), εντασσόμενη θεσμικά στο ρυθμιστικό πλαίσιο των αγορών παραγώγων στις ΗΠΑ, προσδίδοντάς της ιδιαίτερη βαρύτητα σε έναν κλάδο που επιχειρεί να εδραιωθεί ως τμήμα του ευρύτερου οικοσυστήματος των χρηματοοικονομικών αγορών.

Το επιχειρηματικό μοντέλο της στηρίζεται στη διαπραγμάτευση αυτών των συμβολαίων, με έσοδα που προκύπτουν από προμήθειες συναλλαγών, ενώ η τιμολόγηση κάθε συμβολαίου αντικατοπτρίζει σε πραγματικό χρόνο τη συλλογική εκτίμηση της αγοράς για την πιθανότητα να συμβεί ένα συγκεκριμένο γεγονός.

Υποστηρικτές των prediction markets θεωρούν ότι οι αγορές αυτές μπορούν να παράγουν ακριβέστερες προβλέψεις από τις παραδοσιακές αναλύσεις ή δημοσκοπήσεις, ενώ οι επικριτές επισημαίνουν τα ρυθμιστικά και ηθικά ζητήματα που ανακύπτουν από τη μετατροπή της «αβεβαιότητας» σε αντικείμενο συναλλαγής.

Οπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Γ. Αντετοκούνμπο, «το ίντερνετ είναι γεμάτο απόψεις και ήρθε η ώρα να φτιάξω και ο ίδιος μερικές δικές μου», κάνοντας γνωστή τη νέα επενδυτική κίνησή του. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Kalshi, Τάρεκ Μανσούρ, χαρακτήρισε τον Ελληνα σούπερ σταρ «ιδανικό μακροπρόθεσμο συνεργάτη». Ο Γ. Αντετοκούνμπο είναι ο πρώτος παίκτης του NBA που επενδύει σε αυτήν την αγορά, γι’ αυτό ζητήθηκαν διευκρινίσεις από το NBA για τη συγκεκριμένη κίνηση. Η Kalshi διευκρίνισε, από την πλευρά της, ότι ο διεθνής άσος του μπάσκετ δεν θα επιτρέπεται να κάνει συναλλαγές σε αγορές που σχετίζονται με το NBA.

Ελλάδα και εξωτερικό

Οι επιχειρηματικές κινήσεις του Γ. Αντετοκούνμπο τα τελευταία χρόνια αποκαλύπτουν μια σταδιακή οικοδόμηση επενδυτικής ταυτότητας με γεωγραφική διασπορά και σαφή προσανατολισμό στη δημιουργία διατηρήσιμης αξίας. Στις ΗΠΑ η παρουσία του συνδέεται με επενδύσεις σε ακίνητα και σε εταιρείες που αξιοποιούν την τεχνολογία για τη διαχείριση και την εμπορική αξιοποίηση αθλητικού περιεχομένου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ενεργή συμμετοχή του στα venture capital, μέσω του Build Your Legacy Ventures, αλλά και στη ScorePlay, μια πλατφόρμα που αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για την αυτοματοποιημένη επεξεργασία, οργάνωση και διανομή αθλητικού περιεχομένου σε πραγματικό χρόνο.

Στην Ελλάδα, η δραστηριότητά του αποκτά διαφορετική διάσταση, καθώς σχετίζεται με παραγωγικούς κλάδους που συνδέονται με την πραγματική οικονομία, όπως η αγροδιατροφή αλλά και τα ακίνητα, ενισχύοντας συνεχώς την εγχώρια επιχειρηματική βάση του. Εχει επενδύσει, σε συνεργασία με την Premia Properties και άλλους ιδιώτες επενδυτές, στην εξαγορά του εμπορικού κέντρου Village Shopping & More στου Ρέντη, έναντι 14,1 εκατ. ευρώ. Η συνεργασία με τον πρόεδρο της Premia, Ηλία Γεωργιάδη, επεκτάθηκε και στον πρωτογενή τομέα, καθώς η οικογένεια Αντετοκούνμπο απέκτησε το 10% της εταιρείας Ελληνικά Οινοποιεία, έχοντας συμμετοχή στη βιομηχανία οίνου μέσω του ιστορικού brand «Boutari» αλλά και στον κλάδο του εμφιαλωμένου νερού με το «ΙΟΛΗ». Παράλληλα, η σύσταση της Ante Inc. έδωσε πιο οργανωμένη και θεσμική μορφή στη διαχείριση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της οικογένειας, ενώ μέσω του Charles Antetokounmpo Foundation διατηρείται ενεργή η φιλανθρωπική παρουσία του, συνδέοντας το επιχειρείν με την κοινωνική προσφορά.