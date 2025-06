Γιάννης Μπρατάκος: Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ στο συνέδριο «Ελλάδα 2025-2030»: Συζητώντας για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας - Real.gr

Με στόχο να συμβάλει ενεργά στον διάλογο για τον σχεδιασμό των στρατηγικών πολιτικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της Ελλάδας την επόμενη πενταετία, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, συμμετείχε στο συνέδριο «Ελλάδα 2025-2030». Το συνέδριο διοργανώθηκε από την Next is Now και την Dome Consulting Firm και ξεκίνησε με το καλωσόρισμα και την ομιλία του κ. Νίκου Χατζηνικολάου, Εκδότη-Διευθυντή της Realnews και Προέδρου της ΕΙΗΕΑ.

Μιλώντας στην ενότητα συζήτησης «Αναζητώντας το νέο μοντέλο ανάπτυξης», ο κ. Μπρατάκος τόνισε την ανάγκη για άμεσες και ουσιαστικές αλλαγές στο παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας. Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ επισήμανε ότι για να τεθούν οι βάσεις αυτής της αλλαγής είναι απαραίτητη, πρωτίστως, μια αλλαγή νοοτροπίας. Όπως ανέφερε, οι βασικοί πυλώνες της ελληνικής οικονομίας είναι ο τουρισμός, η βιομηχανία, η υψηλή βιοτεχνία, ο πρωτογενής τομέας και η καινοτομία. Πάνω σε αυτούς τους πυλώνες, υποστήριξε, πρέπει να αναπτυχθούν ο στρατηγικός σχεδιασμός και οι πολιτικές που θα προσελκύσουν εκ νέου στη χώρα τις βιομηχανίες και τα ταλέντα που έφυγαν στο εξωτερικό κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, ενώ παράλληλα θα στηρίξουν όσους παρέμειναν στη χώρα.

Αναφερόμενος στο εγχώριο οικοσύστημα καινοτομίας, ο κ. Μπρατάκος υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη συντονισμού, συνύπαρξης και διάδρασης μεταξύ των διάσπαρτων δομών που το αποτελούν. Τόνισε δε τη σημασία της ταυτόχρονης παρουσίας όλων των βασικών παραγόντων («stakeholders»), όπως οι τράπεζες, οι επενδυτές, η ακαδημαϊκή κοινότητα και οι επιχειρήσεις, στο υφιστάμενο πλαίσιο. Προς αυτή την κατεύθυνση, πρότεινε τη δημιουργία μιας δομής στα πρότυπα του Station F στο Παρίσι. Πρόκειται για έναν χώρο όπου μια πρώην σιδηροδρομική αποθήκη μετατράπηκε στον μεγαλύτερο κόμβο στον κόσμο για startups, συγκεντρώνοντας υπό την ίδια στέγη startups, επενδυτές, εταιρικούς συνεργάτες και ειδικούς.

Απαντώντας στο ερώτημα πώς θα πειστούν οι μικρές επιχειρήσεις να συνενωθούν, ο κ. Μπρατάκος τόνισε την ανάγκη να τις βοηθήσουμε να αλλάξουν νοοτροπία, δείχνοντάς τους τα οφέλη του να γίνουν μεγαλύτερες. Με αυτόν τον τρόπο, θα καταστούν πιο βιώσιμες, ανθεκτικές, παραγωγικές και ανταγωνιστικές, τόσο εντός Ελλάδας όσο και διεθνώς. Για να επιτευχθεί αυτό, είπε ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, απαιτούνται εύστοχα και ρεαλιστικά κίνητρα και προγράμματα.

Την εισαγωγική τοποθέτηση της ενότητας πραγματοποίησε ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, ενώ στο πάνελ συμμετείχαν επίσης ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, κ. Σταύρος Αθ. Καλαφάτης, ο Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, κ. Θεόδωρος Πελαγίδης, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, κ. Γιώργος Πιτσιλής, και ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος. Τον συντονισμό της συζήτησης ανέλαβε ο δημοσιογράφος κ. Νίκος Φιλιππίδης.