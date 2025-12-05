Γιάννης Μπρατάκος: «Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 είναι η ευκαιρία για να μετατρέψουμε τη σταθερότητα σε ανάπτυξη» - Real.gr

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) κατέθεσε ολοκληρωμένο υπόμνημα, προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, επί του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2026-2030.

Όπως αναφέρεται στο υπόμνημα, το ΕΠΑ αποτελεί ένα κεντρικό εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού, ικανό να μετατρέψει τη μακροοικονομική σταθερότητα σε ουσιαστικό παραγωγικό μετασχηματισμό, ενισχύοντας την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Το ΕΒΕΑ κρίνει ότι το Πρόγραμμα παρουσιάζει ένα συγκροτημένο και σύγχρονο αναπτυξιακό όραμα, πλήρως εναρμονισμένο με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πράσινη ανάπτυξη, ψηφιακός μετασχηματισμός, παραγωγική ανασυγκρότηση). Για τη μεγιστοποίηση του αποτελέσματος, απαιτείται περαιτέρω εστίαση στον εξορθολογισμό παρεμβάσεων και προτεραιοποίηση δράσεων υψηλού πολλαπλασιαστή, στην καθολική ενσωμάτωση KPIs και ενιαίου πλαισίου αξιολόγησης και στην ενίσχυση της επιχειρηματικής διάστασης με έμφαση σε ΜμΕ, μεταποίηση και εξωστρέφεια.

Με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του Προγράμματος, το ΕΒΕΑ προτείνει τις εξής παρεμβάσεις ανά θεματικό πυλώνα:

Απασχόληση – Δεξιότητες: Προτείνονται ολοκληρωμένα προγράμματα reskilling/upskilling σε ψηφιακές δεξιότητες, πράσινες τεχνολογίες και τεχνικά επαγγέλματα, με στόχο τη στενότερη διασύνδεση της κατάρτισης με τις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων.

Μακροοικονομία και Παραγωγικότητα: Ζητούνται κίνητρα και ενισχύσεις για επενδύσεις που οδηγούν σε αύξηση παραγωγικότητας, με έμφαση σε R&D, αυτοματοποίηση παραγωγικών γραμμών και υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών (AI, robotics, ERP).

Δημογραφική Πρόκληση: Προτείνονται πρόσθετες παρεμβάσεις, όπως η αξιοποίηση των ΣΔΙΤ για τη λειτουργία παιδικών σταθμών και η παροχή κινήτρων σε ΜμΕ για δημιουργία χώρων φροντίδας παιδιών.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Καινοτομία: Κρίσιμες παρεμβάσεις θεωρούνται η δημιουργία Digital Transformation Sandbox, η ανάπτυξη ενιαίου δικτύου Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας, διασυνδέοντας τις επιμέρους θερμοκοιτίδες, επιταχυντές και υφιστάμενες εταιρείες και η παροχή κινήτρων για επενδύσεις σε AI και κυβερνοασφάλεια.

Παραγωγικός Μετασχηματισμός: Απαιτείται η υιοθέτηση ολοκληρωμένης εθνικής βιομηχανικής πολιτικής, η ενίσχυση παραγωγικών επενδύσεων, logistics και η επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων.

Πράσινη Ανάπτυξη: Προτείνονται κίνητρα για την παραγωγή εξοπλισμού ΑΠΕ, προγράμματα R&D για πράσινες τεχνολογίες και η στήριξη ενεργειακών κοινοτήτων αυτοπαραγωγής για ενεργοβόρες επιχειρήσεις.

Ο Πολιτισμός ως Βιομηχανία Ανάπτυξης: Ενδεικτικές παρεμβάσεις είναι η εφαρμογή στρατηγικών για την ανάπτυξη διαφοροποιημένου τουριστικού προϊόντος και η δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας πολιτιστικού περιεχομένου.

Φορολογική Μεταρρύθμιση: Απαραίτητη κρίνεται η διαμόρφωση ενός μακρόπνοου φορολογικού περιβάλλοντος με σταθερότητα, η θέσπιση ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 120 δόσεις, η μείωση της προκαταβολής φόρου κατά 50%, η δημιουργία ενιαίου χάρτη φορολογικών κινήτρων (Incentives Hub) και η υπερέκπτωση 200% για ψηφιακές επενδύσεις και AI.

Απαραίτητη κρίνεται η διαμόρφωση ενός μακρόπνοου φορολογικού περιβάλλοντος με σταθερότητα, η θέσπιση ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 120 δόσεις, η μείωση της προκαταβολής φόρου κατά 50%, η δημιουργία ενιαίου χάρτη φορολογικών κινήτρων (Incentives Hub) και η υπερέκπτωση 200% για ψηφιακές επενδύσεις και AI. Θεσμικές και Επιχειρησιακές Βελτιώσεις στο ΕΠΑ: Προτείνονται παρεμβάσεις για την ενίσχυση της διακυβέρνησης, όπως η τυποποίηση διαδικασιών αξιολόγησης, ο καθορισμός συγκεκριμένων KPIs και η ενίσχυση του ρόλου των Περιφερειών.

Στο υπόμνημα υπογραμμίζεται ότι ο αποφασιστικός παράγοντας για την επιτυχία του Προγράμματος είναι η συνεχής και ουσιαστική συνεργασία της Πολιτείας με την επιχειρηματική κοινότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, το ΕΒΕΑ, ως θεσμικός φορέας της αγοράς, μπορεί άμεσα να συνδράμει καθοριστικά στη συστηματική σύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισης με την αγορά εργασίας, ώστε τα προγράμματα να ανταποκρίνονται άμεσα στις πραγματικές ανάγκες των. Επιπλέον, τονίζεται η ανάγκη για συνεργασία του Δημόσιου Τομέα με τα Επιμελητήρια και τους κλαδικούς φορείς για την επιτάχυνση και την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των δράσεων του ΕΠΑ.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, δήλωσε σχετικά: «Το ΕΠΑ 2026–2030 αποτελεί μια ισχυρή αναπτυξιακή ευκαιρία για τη χώρα, συνδυάζοντας ένα σύγχρονο στρατηγικό όραμα με επενδύσεις που μπορούν να ενισχύσουν την παραγωγικότητα, τη βιομηχανική βάση, την καινοτομία και την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Η επιτυχία του Προγράμματος θα εξαρτηθεί από τη σταθερότητα του θεσμικού και φορολογικού πλαισίου, τη διοικητική αποτελεσματικότητα και τη συνεχή συνεργασία της Πολιτείας με την επιχειρηματική κοινότητα. Ως θεσμικός σύμβουλος της Πολιτείας και ο μεγαλύτερος επιχειρηματικός φορέας της χώρας, το ΕΒΕΑ δηλώνει την ετοιμότητά του να συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση, εξειδίκευση και παρακολούθηση των πολιτικών του ΕΠΑ. Οι προτάσεις που καταθέτει το Επιμελητήριο στηρίζουν την παραγωγή αξίας, την υπεύθυνη ανάπτυξη και τη δυναμική της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Με συνεργασία, διαφάνεια και στρατηγική συνέπεια, η Ελλάδα μπορεί να διαμορφώσει ένα θεσμικό, φορολογικό και αναπτυξιακό πλαίσιο που θα την καταστήσει πρωταγωνιστή στη νέα ευρωπαϊκή οικονομία».

Αναλυτικά το υπόμνημα

Προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Θέμα: «Σχόλια και προτάσεις του ΕΒΕΑ επί του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης

(ΕΠΑ) 2026-2030»

Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2026–2030 αποτελεί το κεντρικό εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού δημοσίων επενδύσεων της χώρας. Ως πλαίσιο που καθορίζει τη στοχοθεσία και την κατανομή πόρων, θέτει τις προϋποθέσεις για ένα σύγχρονο, ανταγωνιστικό και βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο, ικανό να ανταποκριθεί στις τεχνολογικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας.

Η Ελλάδα έχει τώρα τη δυνατότητα να μετατρέψει τη μακροοικονομική σταθερότητα της τελευταίας περιόδου σε ουσιαστικό παραγωγικό μετασχηματισμό, επιταχύνοντας την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και ενισχύοντας την εξωστρέφεια.

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης παρουσιάζει ένα συγκροτημένο και σύγχρονο αναπτυξιακό όραμα, πλήρως εναρμονισμένο με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έμφαση στην πράσινη ανάπτυξη, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη αποτελεί ιδιαίτερα θετική εξέλιξη.

Για τη μεγιστοποίηση, όμως, του αναπτυξιακού αποτελέσματος, απαιτείται περαιτέρω εστίαση στις παρεμβάσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας και πιο στιβαρό πλαίσιο παρακολούθησης των αποτελεσμάτων.

Με βάση τα παραπάνω και με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του Προγράμματος, κρίνεται σημαντικό να εξεταστούν παρεμβάσεις στις εξής κατευθύνσεις:

Εξορθολογισμός παρεμβάσεων και προτεραιοποίηση δράσεων υψηλού πολλαπλασιαστή.

Καθολική ενσωμάτωση KPIs και ενιαίο πλαίσιο αξιολόγησης.

Ενίσχυση της επιχειρηματικής διάστασης με έμφαση σε ΜμΕ, μεταποίηση και εξωστρέφεια.

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΥΛΩΝΑ

Απασχόληση – Δεξιότητες – Αγορά Εργασίας

Η αγορά εργασίας έχει παρουσιάσει σημαντική πρόοδο, με αύξηση της απασχόλησης και αξιοσημείωτη ανάκαμψη της συμμετοχής στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό. Ωστόσο, παρά τη βελτίωση των δεικτών, η ανεργία παραμένει υψηλότερη από τον μέσο όρο ΕΕ (8,6% έναντι 6%). Απαιτείται στοχευμένη πολιτική για νέους, γυναίκες, περιφέρειες υψηλού κινδύνου, ενώ αναγκαία είναι και η συνεχής αναβάθμιση δεξιοτήτων, καθώς και η στενότερη διασύνδεση της εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνονται παρεμβάσεις όπως:

Ολοκληρωμένα προγράμματα reskilling/upskilling σε ψηφιακές δεξιότητες, πράσινες τεχνολογίες, τουρισμό υψηλής ποιότητας και τεχνικά επαγγέλματα.

Συστηματική σύνδεση κατάρτισης–αγοράς εργασίας με συμμετοχή Επιμελητηρίων.

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της κατάρτισης μέσω σαφών δεικτών.

Μακροοικονομία, Εισοδήματα και Παραγωγικότητα

Η ελληνική οικονομία διατηρεί ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της κατά την τελευταία περίοδο. Ωστόσο, η παραγωγικότητα παραμένει στο 65% του κοινοτικού μέσου όρου. Η βελτίωσή της συνδέεται άμεσα με τη βιώσιμη ανάπτυξη, την αύξηση των εισοδημάτων και τη συνολική ανταγωνιστικότητα της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνονται παρεμβάσεις που επικεντρώνονται στην τόνωση της καινοτομίας και της παραγωγικότητας:

Κίνητρα και ενισχύσεις για επενδύσεις που οδηγούν σε αύξηση παραγωγικότητας, με έμφαση σε R&D, αυτοματοποίηση παραγωγικών γραμμών και υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών (AI, robotics, IoT, ERP).

Σταθερά μέτρα βελτίωσης της παραγωγικότητας, όπως φορολογικά κίνητρα συνδεδεμένα με αύξηση επενδύσεων, μείωση κόστους χρηματοδότησης και ενισχυμένα εργαλεία ρευστότητας για ΜμΕ.

Δημογραφική Πρόκληση

Οι δημογραφικές πιέσεις συνεχίζουν να επηρεάζουν την αναπτυξιακή δυναμική και ασφάλεια της χώρας, με εκτιμήσεις για πληθυσμιακή μείωση της τάξης του ~10% έως 2050, έναντι ~3% στην Ε.Ε. Απαιτείται η εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, που θα διευκολύνει τη δημιουργία και τη διατήρηση οικογένειας.

Με την προοπτική αυτή, προτείνουμε πρόσθετες παρεμβάσεις όπως:

Αξιοποίηση του θεσμού των ΣΔΙΤ για τη λειτουργία παιδικών σταθμών και ολοήμερων σχολείων.

Θεσμοθέτηση «προσωπικού παιδιάτρου».

Κίνητρα σε ΜμΕ για δημιουργία χώρων φροντίδας παιδιών.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Καινοτομία

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί καταλύτη για όλες τις επιμέρους στρατηγικές του ΕΠΑ. Η πρόοδος που έχει σημειωθεί στα δημόσια πληροφοριακά συστήματα δημιουργεί θετική δυναμική, την οποία πρέπει να ακολουθήσει και ο ιδιωτικός τομέας, ιδίως οι ΜμΕ. Η υστέρηση της χώρας σε θέματα ψηφιακών δεξιοτήτων, κυβερνοασφάλειας και τεχνολογικής αναβάθμισης απαιτεί πρόσθετες, περισσότερο στοχευμένες παρεμβάσεις.

Για την ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων των επιχειρήσεων, κρίσιμες παρεμβάσεις είναι οι εξής:

Δημιουργία Digital Transformation Sandbox με χρηματοδοτούμενους simulators.

Ανάπτυξη ενιαίου δικτύου Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας, διασυνδέοντας τις επιμέρους θερμοκοιτίδες, επιταχυντές και υφιστάμενες εταιρείες.

Κίνητρα για επενδύσεις σε AI, κυβερνοασφάλεια, ERP και Industry 4.0.

Προγράμματα ψηφιακών δεξιοτήτων για εργαζομένους.

Παραγωγικός Μετασχηματισμός και Βιομηχανική Πολιτική

Η ελληνική μεταποίηση και η ευρύτερη παραγωγική βάση έχουν αναδείξει ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα την τελευταία δεκαετία. Με τις κατάλληλες στοχευμένες παρεμβάσεις, μπορούν να ενισχύσουν περαιτέρω τη θέση τους σε διεθνείς αλυσίδες αξίας και να συμβάλουν καθοριστικά στη συνολική ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Σε αυτή την κατεύθυνση, κρίσιμες παρεμβάσεις είναι οι ακόλουθες:

Υιοθέτηση ολοκληρωμένης εθνικής βιομηχανικής πολιτικής.

Ενίσχυση παραγωγικών επενδύσεων, αυτοματοποίησης και logistics.

Στήριξη εξωστρέφειας και ένταξη σε διεθνείς αλυσίδες αξίας.

Απλοποίηση ρυθμιστικών διαδικασιών και επιτάχυνση αδειοδοτήσεων.

Ελλάδα ως Ευρωπαϊκός Κόμβος Logistics

Η χώρα έχει ενισχύσει τη θέση της στον ευρωπαϊκό χάρτη μεταφορών και logistics, αξιοποιώντας τη στρατηγική της θέση και τις επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε λιμένες και δίκτυα μεταφορών. Η περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της χώρας και να ενισχύσει την εξωστρέφεια.

Για την περαιτέρω αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδας ως κόμβου logistics, σημαντικές παρεμβάσεις είναι:

Προτεραιοποίηση συνδυασμένων μεταφορών.

Αναβάθμιση σιδηροδρόμων, λιμένων και εμπορευματικών κέντρων.

Ανάπτυξη δικτύου υδατοδρομίων.

Πράσινη Ανάπτυξη και Εγχώρια Παραγωγή

Η πράσινη μετάβαση δημιουργεί νέες επενδυτικές και παραγωγικές δυνατότητες, ιδίως σε τομείς όπως οι ΑΠΕ, η αποθήκευση ενέργειας και οι πράσινες τεχνολογίες. Η αξιοποίηση αυτών των ευκαιριών μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία νέων βιομηχανικών δυνατοτήτων και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Με στόχο την αξιοποίηση αυτών των ευκαιριών, κρίσιμες παρεμβάσεις είναι:

Κίνητρα για παραγωγή εξοπλισμού ΑΠΕ και συστημάτων αποθήκευσης.

Προγράμματα R&D για πράσινες τεχνολογίες.

Εκπαιδευτικά εργαλεία για CO₂ pricing και ESG για ΜμΕ.

Ενεργειακές κοινότητες αυτοπαραγωγής για ενεργοβόρες επιχειρήσεις.

Ο Πολιτισμός ως Βιομηχανία Ανάπτυξης

Η Ελλάδα διαθέτει ισχυρό πολιτιστικό και τουριστικό κεφάλαιο που μπορεί να αξιοποιηθεί ακόμη περισσότερο ως αυτόνομος μοχλός ανάπτυξης, ειδικά με την ενσωμάτωση ψηφιακής τεχνολογίας, καινοτομίας και θεματικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Για την ενίσχυση του πολιτιστικού-τουριστικού οικοσυστήματος, ενδεικτικές παρεμβάσεις είναι:

Εφαρμογή στρατηγικών για την ανάπτυξη διαφοροποιημένου τουριστικού προϊόντος ανά Περιφέρεια.

Δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας πολιτιστικού περιεχομένου.

Δημιουργία εφαρμογών AR/VR με AI ξεναγούς.

Θεσμικές και Επιχειρησιακές Βελτιώσεις στο ΕΠΑ

Η ενίσχυση της διακυβέρνησης και της αποτελεσματικότητας του ΕΠΑ αποτελεί σημαντική πρόοδο των τελευταίων ετών. Η περαιτέρω βελτίωση των διαδικασιών, η ενίσχυση της αποκέντρωσης και η στενότερη συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς μπορούν να υποστηρίξουν την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση των δράσεων.

Στην κατεύθυνση αυτή, προτείνονται οι εξής παρεμβάσεις:

Τυποποίηση διαδικασιών αξιολόγησης.

Καθορισμός συγκεκριμένων KPIs ανά παρέμβαση.

Ενίσχυση του ρόλου των Περιφερειών.

Συνεργασία Δημόσιου – Επιμελητηρίων – κλαδικών φορέων.

Φορολογική Μεταρρύθμιση

Η πρόοδος στην απλοποίηση και ψηφιοποίηση του φορολογικού συστήματος είναι ιδιαίτερα σημαντική. Για να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η αναπτυξιακή διάσταση του ΕΠΑ, απαιτείται ένα πιο σταθερό, προβλέψιμο και αναπτυξιακό πλαίσιο που επιβραβεύει τις επενδύσεις, τη συνέπεια και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα.

Για τη διαμόρφωση ενός πιο φιλικού και αναπτυξιακού φορολογικού περιβάλλοντος, είναι απαραίτητο να υπάρξουν περαιτέρω παρεμβάσεις στις εξής κατευθύνσεις:

Μακρόπνοη φορολογική σταθερότητα.

Θέσπιση ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 120 δόσεις.

Μείωση της προκαταβολής φόρου κατά 50%.

Μείωση προκαταβολής φόρου βάσει πραγματικών στοιχείων myDATA.

“Incentives Hub” – ενιαίος χάρτης φορολογικών κινήτρων.

Μητρώο υποχρεώσεων και μείωση γραφειοκρατίας.

Υπερέκπτωση 200% για ψηφιακές επενδύσεις και AI.

Ταμείο Ρευστότητας ΜμΕ.

Κλιμακωτός συντελεστής παραγωγικότητας.

Δείκτης αξιοπιστίας & point system παραβατικότητας.

Κατάργηση προσωπικής ευθύνης διοικούντων χωρίς δόλο.

Κίνητρα επανεπένδυσης κερδών.

Πράσινα φοροκίνητρα.

Εθνικό Συμβούλιο Φορολογικής Πολιτικής και Επιχειρηματικότητας.

Παρακολούθηση, Προϋπολογισμός και Αποτελεσματικότητα

Η διακυβέρνηση των δημόσιων επενδύσεων έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με βελτιωμένα εργαλεία προγραμματισμού και παρακολούθησης. Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική υλοποίηση του ΕΠΑ 2026–2030, απαιτείται περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, της συγκρισιμότητας και της αξιολόγησης των δράσεων. Ένα ενιαίο μοντέλο που συνδέει επενδύσεις, κατάρτιση, παραγωγή, εξωστρέφεια και απασχόληση μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τεκμηριωμένες αποφάσεις και έγκαιρη αναπροσαρμογή πολιτικών.

Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το ΕΠΑ 2026–2030 αποτελεί μια ισχυρή αναπτυξιακή ευκαιρία για τη χώρα, συνδυάζοντας ένα σύγχρονο στρατηγικό όραμα με επενδύσεις που μπορούν να ενισχύσουν την παραγωγικότητα, τη βιομηχανική βάση, την καινοτομία και την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Η επιτυχία του Προγράμματος θα εξαρτηθεί από τη σταθερότητα του θεσμικού και φορολογικού πλαισίου, τη διοικητική αποτελεσματικότητα και τη συνεχή συνεργασία της Πολιτείας με την επιχειρηματική κοινότητα.

Ως θεσμικός σύμβουλος της Πολιτείας και ο μεγαλύτερος επιχειρηματικός φορέας της χώρας, το ΕΒΕΑ δηλώνει την ετοιμότητά του να συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση, εξειδίκευση και παρακολούθηση των πολιτικών του ΕΠΑ.

Οι προτάσεις που καταθέτει το Επιμελητήριο στηρίζουν την παραγωγή αξίας, την υπεύθυνη ανάπτυξη και τη δυναμική της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Με συνεργασία, διαφάνεια και στρατηγική συνέπεια, η Ελλάδα μπορεί να διαμορφώσει ένα θεσμικό, φορολογικό και αναπτυξιακό πλαίσιο που θα την καταστήσει πρωταγωνιστή στη νέα ευρωπαϊκή οικονομία.