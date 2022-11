Global Innovation Summit 2022: Τα Ιδρύματα Έρευνας και Καινοτομίας από 34 Έθνη στην χώρα μας

Η Ελλάδα στο επίκεντρο του παγκόσμιου χάρτη των οικοσυστημάτων έρευνας και καινοτομίας.

Στην Αθήνα θα βρίσκονται τα μεγαλύτερα Ιδρύματα, Έρευνας και Καινοτομίας από 34 Έθνη με αφορμή την διοργάνωση Global Innovation Summit μεταξύ 14 και 16 Νοεμβρίου σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας (CompeteGr).

Η παγκόσμια σύνοδος κορυφής θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία και η εναρκτήρια συνεδρίαση στην Ακαδημία Αθηνών όπου επιχειρηματικοί ηγέτες και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις και Ιδρύματα που διαχειρίζονται δισεκατομμύρια γύρω από την Έρευνα και Τεχνολογία θα βρίσκονται για λίγες ημέρες στην χώρα μας δίνοντας τη δυνατότητα συνάντησης για επιχειρήσεις, καινοτόμους ερευνητές και experts χρηματοδότησης για δικτύωση, ανταλλαγή γνώσεων και ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών ιδεών.

Υψηλόβαθμα στελέχη και επικεφαλής Ιδρυμάτων Έρευνας και Τεχνολογίας παγκόσμιας εμβέλειας όπως το Καθολικό Πανεπιστήμιο της Πορτογαλίας, η Μαλαισιανή Βιομηχανική-Κυβερνητική Ομάδα για την Υψηλή Τεχνολογία (MIGHT), η Εθνική Συνομοσπονδία Βιομηχανίας της Βραζιλίας (Brazilian National Confederation of Industry), η Αυστραλιανή Συμβουλευτική Επιτροπή Τεχνολογίας και Ανταγωνιστικότητας Υγειονομικής Περίθαλψης (Australian Advisory Board of Technology and Healthcare Competitiveness), το Τεχνολογικό Ινστιτούτο Καινοτομίας (TII) του Άμπου Ντάμπι, το Queen's University του Ηνωμένου Βασιλείου, Εθνικό Εργαστήριο του Αϊντάχο (Idaho National Lab), African Metals Group, Petra Group, SCARDA, το νέο κέντρο Βιοϊατρικής Προηγμένης Έρευνας και Ανάπτυξης Εμβολίων για την ετοιμότητα και την απόκριση» της Ιαπωνίας, το Πανεπιστήμιο του Ώκλαντ, το Πανεπιστήμιο του Ντέλαγουερ, Japan Science and Technology Agency.

Μεταξύ των έως τώρα επιβεβαιωμένων ομιλητών συγκαταλέγονται οι: Jim Clifton,Chairman and Chief Executive Officer Gallup, Inc - Chad Holiday, Chairman, GFCC USA - Michinari Hamaguchi, Counselor to the President/ Japan Science and Technology Agency - Ray O. Johnson, Chief Executive Officer Technology Innovation Institute and ASPIRE UAE - Haya Alsaud, Vice President of Impact & Insight Hevolution Foundation - Olin Wethington, Chairman, Wethington International LLC, USA - Datuk Vinod Sekhar, Chairman and Chief Executive, PETRA Group, Malaysia, Mahmoud Abdulwahed, Director of Strategic Innovation, Entrepreneurship & Economic Development, Qatar University - Kazuyoshi Shimada, Director, Washington, D.C. Office, Japan Science and Technology Agency (JST).

Εκτός της Αθήνας, εργασίες θα γίνουν και στα Ιωάννινα που επελέγησαν ως πόλη πρότυπο καινοτομίας.

Για να παρακολουθήσετε από κοντά τις εργασίες του GIS 2022, κάνετε την εγγραφή σας ΕΔΩ

