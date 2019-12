Grab & Go: Μοναδικές γεύσεις για κάθε ώρα της ημέρας από την ΑΒ Βασιλόπουλος

Στην ΑΒ Βασιλόπουλος φροντίζουμε καθημερινά να δημιουργούμε μια μοναδική αγοραστική εμπειρία για τους πελάτες μας. Ο νέος μας χώρος, Grab & Go, ήρθε στο κατάστημα ΑΒ Κηφισιάς, για να προσφέρει λύσεις σε όσους επιθυμούν να απολαύσουν κάτι νόστιμο και ποιοτικό, on the go.

Ο μοντέρνος χώρος του Grab & Go σχεδιάστηκε με «ανοιχτή κουζίνα», ώστε οι πελάτες να απολαμβάνουν τη δημιουργία των λαχταριστών γευμάτων και σνακ, ενώ το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό είναι εκεί για να απαντήσει σε κάθε τους επιθυμία. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον, μπορούν όλοι να ανακαλύψουν μία νέα πρόταση με βασικά συστατικά της τα φρέσκα προϊόντα, την ποικιλία και φυσικά την παράδοση ποιότητας της ΑΒ.

Πιο συγκεκριμένα, το Grab & Go του ΑΒ Κηφισιάς προσφέρει μια πλούσια ποικιλία από φρέσκα sandwiches φτιαγμένα με εκλεκτά υλικά, που παρασκευάζονται καθημερινά στο κατάστημα, με επιλογές φρεσκοζυμωμένων ψωμιών, από την αγαπημένη γαλλική μπαγκέτα έως την αχνιστή Ciabatta και με αμέτρητες επιλογές για όλους. Τα ζεστά και κρύα ροφήματα, οι νόστιμες σφολιάτες και πίτες, τα λαχταριστά έτοιμα γεύματα αλλά και ο απολαυστικός, αρωματικός καφές από την εκλεκτή ποικιλία Buondi Arabica που φτιάχνεται με το μεράκι ενός έμπειρου barista, αποτελούν μερικές μόνο από τις Grab & Go επιλογές.

Για εκείνους που αναζητούν μια εύκολη και υγιεινή λύση, φρέσκιες φρουτοσαλάτες, γευστικά smoothies (με επιλογή μεταξύ φυτικών και μη ροφημάτων) και δροσιστικοί χυμοί, πάντα με φρούτα εποχής, τους περιμένουν στο Grab & Go του ΑΒ Κηφισιάς. Και για ένα πιο ολοκληρωμένο γεύμα, σταθερή επιλογή αποτελεί το αγαπημένο κοτόπουλο ΑΒ, αλλά και οι ζεστές σούπες, και φυσικά τα έτοιμα γεύματα“AB You’ll Love” με την υπογραφή του Άκη Πετρετζίκη.

Και όλα αυτά …on the go! Αφού η νέα πρόταση της ΑΒ Βασιλόπουλος απευθύνεται σε όσους πραγματοποιούν τις αγορές τους στο κατάστημα, σε όσους επιθυμούν ένα απολαυστικό διάλειμμα από τη δουλειά, αλλά και σε όσους περνούν έξω από το ΑΒ αναζητώντας μια γρήγορη και απολαυστική πρόταση, προσφέροντας «έξυπνες» επιλογές.

Γιατί η ΑΒ είναι δίπλα σε όλους, κάθε στιγμή της ημέρας για να προσφέρει πάντοτε το καλύτερο!

Μάθετε περισσότερα εδώ: https://www2.ab.gr/80xronia/geysi-apo-to-mellon/grab-n-go/

80 χρόνια | Αφιερωμένοι σε εσάς!