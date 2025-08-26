ΓΣΕΕ: Ζητεί άμεση απόσυρση συγκεκριμένων άρθρων του νέου νομοσχεδίου για την διευθέτηση του χρόνου εργασίας - Real.gr

Την άμεση απόσυρση συγκεκριμένων άρθρων του νέου νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης "Δίκαιη Εργασία για Όλους" που αφορούν στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, ζητά η ΓΣΕΕ.

Σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι μετά τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης απαιτείται η «αναγκαία κοινωνική διαπραγμάτευση ως στοιχειώδες συστατικό πλουραλιστικής διαδικασίας νομοθέτησης, ώστε να αναδειχθούν οι ουσιαστικές και λεπτομερώς καταγεγραμμένες διαφωνίες μας που αποδεικνύουν ότι οι ρυθμίσεις υπερ-διευθέτησης του χρόνου εργασίας πλήττουν τους πλέον ευάλωτους και σε συνθήκες διαρκούς επισφάλειας εργαζόμενους».

Υπογραμμίζει ότι «το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου δεν καθιστά απλώς αφόρητες τις συνθήκες εργασίας εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων» αλλά «αποδυναμώνει εσκεμμένα τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μιας που η διευθέτηση του χρόνου εργασίας αποτελεί πανευρωπαϊκά βασικό πυλώνα των ΣΣΕ».

Τονίζει μεταξύ άλλων ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου ελάχιστα έλαβε υπόψη της τις θέσεις των εργαζόμενων αλλά και άλλων εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων» προσθέτοντας πως επέλεξε να «παρουσιάσει μια απαράδεκτη δέσμη μέτρων για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας ικανοποιώντας πολύ συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα και ταυτόχρονα καταφέροντας ένα ισχυρό πλήγμα στα εργασιακά δικαιώματα και στη διαδικασία ρύθμισης τέτοιας υφής θεμάτων μόνο μέσω των συλλογικών διαπραγματεύσεων».

Μεταξύ άλλων η ΓΣΕΕ υπογραμμίζει ότι «σε μια περίοδο που λόγω των κάκιστων συνθηκών εργασίας και αμοιβής η χώρα αιμορραγεί πληθυσμιακά, τέτοια νομοθετήματα επιδεινώνουν την κατάσταση στουςχώρους δουλειά.

Τέλος, στην ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι «η προσχηματική μετάθεση της εφαρμογής του 13ωρου σε έναν εργοδότη ή της λήψης της ετήσιας άδειας στη “βούληση του εργαζόμενου”, όταν η σχέση εργοδότη-εργαζόμενου είναι ξεκάθαρα ανισοβαρής, αποκαλύπτει την πρόθεση του νομοθέτη» συμπληρώνοντας ότι «φαίνεται πως ξεχνούν την καταδίκη της χώρας το 2014 από το Συμβούλιο της Ευρώπης μετά από καταγγελία της ΓΣΕΕ για την διευθέτηση του χρόνου εργασίας»