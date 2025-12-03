H αναθέρμανση της οικοδομής τονώνει την οικονομία - Real.gr

Η ανάκαμψη της οικοδομικής δραστηριότητας δημιουργεί νέες προοπτικές και στους συνδεδεμένους κλάδους.

Της ΜΑΙΡΗΣ Ι. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Σε θετική τροχιά εισέρχονται τομείς που συνδέονται με τις προοπτικές της οικοδομικής δραστηριότητας, όπως είδη υγιεινής, ξυλεία, μάρμαρα, οικοδομικά χρώματα, ανελκυστήρες, έπιπλα, αλλά και κτηματομεσιτικές υπηρεσίες και τραπεζικά δάνεια.

Μετά τη νέα νομοθετική ρύθμιση και τις τροποποιήσεις στον νέο οικοδομικό κανονισμό που έβαλαν φρένο στα μπόνους δόμησης, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα και το τοπίο, η οικοδομή επανατοποθετήθηκε σε θέση εκκίνησης. Ετσι, μετά τη μείωση της τάξης του 13,8% που σημείωσε ο αριθμός των οικοδομικών αδειών το πρώτο εξάμηνο του 2025, έναντι του αντίστοιχου εξαμήνου του προηγούμενου έτους, οι καλοκαιρινοί μήνες υπήρξαν καθοριστικοί.

Σύμφωνα με τη νεότερη έρευνα οικοδομικής δραστηριότητας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα αυξήθηκε τον Μάιο του 2025 κατά 31,6%, τον Ιούνιο κατά 6,1%, ενώ τον Ιούλιο του ίδιου έτους σημειώθηκε αύξηση 12,2% σε αριθμό αδειών και αύξηση 21,6% σε όγκο.

Παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει -με πιέσεις από το κόστος, τα επιτόκια και την αβεβαιότητα της αγοράς- ο κατασκευαστικός κλάδος παρουσιάζει αυξημένη δυναμική, υπενθυμίζοντας στην αγορά ότι αποτελεί πολύ σημαντικό μοχλό της οικονομίας, με πολλαπλασιαστικά οφέλη σε πολλούς άλλους τομείς.

Ακριβά υλικά

Ως προς το κόστος των οικοδομικών υλικών, η ανοδική πορεία της κατασκευαστικής δραστηριότητας συμπαρέσυρε και εξακολουθεί να συμπαρασύρει σε πορεία ανόδου και τις τιμές υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών.

Με νεότερα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής κατέγραψε αύξηση 2,2% τον Σεπτέμβριο του 2025, έναντι της ανόδου κατά 3,9% που είχε σημειωθεί τον Σεπτέμβριο του 2024. Σε δωδεκάμηνη βάση (Οκτώβριος 2024 – Σεπτέμβριος 2025) καταγράφηκε άνοδος 3,8% έναντι του 5,7% που είχε σημειωθεί το προηγούμενο δωδεκάμηνο επιβεβαιώνοντας την επιβράδυνση των πληθωριστικών πιέσεων στον κατασκευαστικό τομέα.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών, κατά μέσο όρο 5,5%, καταγράφηκαν σε θερμαντικά σώματα και πλαστικούς σωλήνες, ενώ ακολούθησαν τα κουφώματα αλουμινίου και το έτοιμο σκυρόδεμα σε ποσοστό γύρω στο 3% με 4%. Τους τελευταίους μήνες παρατηρείται αύξηση και στις τιμές δημοφιλών οικοδομικών υλικών όπως αγωγοί χαλκού, κουφώματα αλουμινίου, τούβλα και έτοιμο σκυρόδεμα. Στον αντίποδα σημειώνεται μείωση στον σίδηρο οπλισμού και στην ηλεκτρική ενέργεια, όπως προκύπτει από τη μελέτη 1.490 υλικών που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές κτιρίων κατοικιών.

Περισσότερα ασανσέρ

Το τελευταίο διάστημα, οι ανελκυστήρες είχαν την τιμητική τους τόσο λόγω της ανόδου της οικοδομικής δραστηριότητας, που αύξησε τη ζήτηση, όσο και λόγω της υποχρεωτικής απογραφής, μιας διαδικασίας που έχει ήδη ξεκινήσει και οδεύει προς την ολοκλήρωσή της, παρά τη χαμηλή ανταπόκριση από τους ιδιοκτήτες τους.

Παρότι δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για τις ακριβείς πωλήσεις, εντούτοις το μητρώο ανελκυστήρων υποχρεώνει την καταγραφή περίπου 500.000 υπαρχόντων ασανσέρ, από 900.000 που εκτιμάται ότι λειτουργούν στην Ελλάδα. Η διαδικασία έχει οριστεί να ολοκληρωθεί σήμερα, 30 Νοεμβρίου. Με την ολοκλήρωσή της εκτιμάται ότι θα ξεκλειδώσουν περισσότερες πληροφορίες ως προς τον υπάρχοντα στόλο ανελκυστήρων και την πορεία που καταγράφουν οι πωλήσεις λόγω και της ανάκαμψης της οικοδομικής δραστηριότητας.

Ως προς την επιχειρηματική δραστηριότητα, υπάρχουν αξιόλογες ελληνικές εταιρείες αλλά και θυγατρικές πολυεθνικών εταιρειών με έντονη παρουσία στην ελληνική αγορά και στις αγορές του εξωτερικού. Εταιρείες όπως η Kleemann από το Κιλκίς και η Metron A.E. από τις Σέρρες διαθέτουν ισχυρό αποτύπωμα πέραν της Ελλάδας σε προηγμένες χώρες, βάζοντας την υπογραφή τους σε ποιοτικά ασανσέρ από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ μέχρι τη Μέση Ανατολή. Ο πήχυς του ανταγωνισμού στον κλάδο ανεβαίνει λόγω και της παρουσίας θυγατρικών πολυεθνικών εταιρειών, όπως η αμερικανική OTIS, η φινλανδική KONE και η γερμανική ThyssenKrupp.

Επιπλα και είδη διακόσμησης

Η κατασκευή και η εμπορία επίπλων και ειδών διακόσμησης συνδέονται άμεσα με τις προοπτικές της οικοδομής, συμμετέχοντας κυρίως στα τελικά στάδια της διαμόρφωσης ενός χώρου. Μετά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης και της πανδημίας που υποχρέωσαν πολλές εταιρείες του κλάδου να βάλουν λουκέτο, πλέον η ανάκαμψη της οικοδομικής δραστηριότητας, μαζί με τον τουρισμό και την ανάγκη για εκσυγχρονισμό και προσαρμογή στις διεθνείς απαιτήσεις, δημιουργεί νέες προοπτικές στον κλάδο του επίπλου. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ανθεί ξανά και το luxury έπιπλο.

Αναφορικά με τις πιο πρόσφατες επενδύσεις, τα εγκαίνια ενός νέου, μεγαλύτερου showroom από τη Roche Bobois στα βόρεια προάστια και συγκεκριμένα στο Μαρούσι επιβεβαιώνει το γεγονός ότι ο κλάδος του ακριβού επίπλου ανακάμπτει στην ελληνική αγορά, καθώς η εταιρεία δραστηριοποιείται σε υψηλής ποιότητας και σχεδιασμού έπιπλα.

Από τις υπόλοιπες επενδύσεις εταιρειών, ξεχωρίζουν αυτές που πραγματοποιεί ο όμιλος Fourlis για την ανάπτυξη των καταστημάτων με είδη επίπλωσης της σουηδικής αλυσίδας ΙΚΕΑ, επιχειρώντας ανάπτυξη τόσο στην Αττική, όσο και στην περιφέρεια, αλλά και η στρατηγική ανάπτυξης της δανέζικης αλυσίδας επίπλων και ειδών σπιτιού JYSK.

Η αυξημένη ζήτηση έχει συμβάλει ώστε η JYSK να υλοποιήσει νωρίτερα τον στόχο της, αριθμώντας σήμερα 68 καταστήματα σε όλη τη χώρα και το ηλεκτρονικό κατάστημα JYSK. gr, ενώ η αλυσίδα ΙΚΕΑ εγκαινίασε στα τέλη του Απριλίου του 2025 το έβδομο μεγάλο κατάστημά της στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο Κρήτης. Η προοπτική, όπως ειπώθηκε, είναι το επόμενο μεγάλο κατάστημα ΙΚΕΑ να ανοίξει στο Ελληνικό, το 2028.

Την προοπτική αυξημένης ζήτησης σε έπιπλα, λόγω της ενισχυμένης οικοδομικής δραστηριότητας, επιβεβαιώνει ακόμη η επένδυση της Κωτσόβολος στην αγορά επίπλου και οικιακού εξοπλισμού με το concept «Kotsovolos Living», μέσω του οποίου επεκτείνει το φάσμα των προϊόντων της.

Συνολικά, ο κλάδος βρίσκεται σε φάση εκσυγχρονισμού, με τις επενδύσεις να στοχεύουν τόσο στην κάλυψη των αναγκών της εγχώριας αγοράς όσο και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε διεθνές επίπεδο.

Ηλεκτρονικές συσκευές

Ανοδική τάση λόγω της αυξημένης οικοδομικής δραστηριότητας παρουσιάζει ακόμη η αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Στοιχεία της GfK αποδεικνύουν ότι από την αρχή του 2025 έως τον Ιούλιο ο συνολικός όγκος πωλήσεων σε μονάδες ανήλθε σε 10,38 εκατ. τεμάχια σημειώνοντας αύξηση κατά 2,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, νούμερα που αντιστοιχούν σε πωλήσεις 1,63 δισ. ευρώ.

Από το σύνολο των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ξεχωρίζουν οι μεγάλες οικιακές συσκευές, δηλαδή τα ψυγεία, οι ηλεκτρικές κουζίνες και τα πλυντήρια, που κατέγραψαν αύξηση 2,2% σε μονάδες (853.000 τεμάχια) και 2,2% σε αξία, φτάνοντας τα 343 εκατ. ευρώ.

Τα νούμερα αυτά επιβεβαιώνουν ότι οι καταναλωτές εξακολουθούν να επενδύουν σε ανανέωση εξοπλισμού, ιδιαίτερα σε ψυγεία και πλυντήρια, αλλά δίνοντας έμφαση στις ενεργειακά αποδοτικές λύσεις, με σκοπό την εξοικονόμηση του ρεύματος που καταναλώνουν.

Περισσότεροι μεσίτες

Με την ανάκαμψη και την αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας αυξήθηκε παράλληλα σε μεγάλο βαθμό και ο αριθμός των μεσιτικών γραφείων στην Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αριθμός των επιχειρήσεων παροχής μεσιτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα αυξήθηκε από περίπου 8.175 σε 14.000.

Αυτό συνέβη σε μια περίοδο όπου η συνολική οικοδομική δραστηριότητα, όπως μετράται από τις οικοδομικές άδειες, παρουσίασε επίσης αύξηση. Οπως διευκρινίζουν οι ίδιες πηγές, ο αριθμός των μεσιτικών γραφείων αυξήθηκε από το 2024 κιόλας, όταν η αύξηση στις οικοδομικές άδειες έφθασε στο 31,5%. Οσο, δε, αυξάνονται οι αγοραπωλησίες και οι επενδύσεις με νέες κατασκευές από Ελληνες και ξένους επενδυτές, τόσο θα διατηρείται το ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη μεσιτικών υπηρεσιών.

Παράγοντες της αγοράς αποδίδουν την αύξηση των μεσιτικών γραφείων και στην έκρηξη της βραχυχρόνιας μίσθωσης, δεδομένου ότι ο αριθμός των ακινήτων που διατίθενται για τη χρήση αυτού του είδους έχει αυξηθεί σημαντικά. Μόνο στην Αττική, ο αριθμός των διαμερισμάτων που διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση αυξήθηκε από 24.500 το 2019 σε πάνω από 32.000 το 2024.

Στεγαστικά δάνεια

Η δυναμική της αγοράς ακινήτων έχει φέρει ξανά στο προσκήνιο τον ρόλο της τραπεζικής χρηματοδότησης. Εκτιμήσεις της αγοράς κάνουν λόγο ότι φέτος η χρονιά θα κλείσει με νέα στεγαστικά δάνεια αξίας 2,5 έως 2,6 δισ. ευρώ. Από την Τράπεζα της Ελλάδος επιβεβαιώνουν ότι το 2025 η στεγαστική πίστη απέκτησε και πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο, έπειτα από πολλά χρόνια που η ζυγαριά έγερνε υπέρ της καταναλωτικής πίστης. Ηδη, από τον Ιανουάριο του 2025 έως τον Ιούλιο οι εκταμιεύσεις για αγορά κατοικίας ανήλθαν σε 1,06 δισ. ευρώ, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση 32% σε ετήσια βάση.