Η Edenred δημιουργεί τη νέα κάρτα εταιρικών παροχών MyBenefits®

Μια πρωτοβουλία της Edenred στην Ελλάδα, η κάρτα MyBenefits® έρχεται να συμπληρώσει την οικογένεια των παροχών σε εργαζόμενους που προσφέρει συνολικά η εταιρεία, σε περισσότερες από 5.500 επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Αποτελεί μια ευέλικτη, All in One λύση, την οποία κάθε επιχείρηση μπορεί να διαμορφώσει και να τροποποιήσει, βάσει της δικής της πολιτικής παροχών, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο, εξατομικευμένες προτάσεις προς τους εργαζομένους της.